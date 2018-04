ENGIE : autorisé par Bruxelles à racheter une partie de l'activité GNL de TOTAL

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TOTAL 0.07% 48.895 6.01%

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition par Total d'un portefeuille d'actifs dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) appartenant à Engie, toutes deux basées en France. Le portefeuille d'actifs GNL d'Engie qui fait l'objet de la concentration comprend des contrats de fourniture, de vente et de regazéification de GNL, des droits de propriété et de tirage sur des usines de liquéfaction et des méthaniers, ainsi que les entités juridiques et le personnel associés à ces activités.La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence au regard des chevauchements limités entre les activités de Total et d'Engie GNL dans le domaine de la fourniture en gros, du transport et de la regazéification du GNL, ainsi que de la liquéfaction du gaz naturel.De plus, les relations verticales entre Total et Engie GNL ne sont pas susceptibles d'affaiblir la concurrence dans la fourniture en gros et la regazéification de GNL dans l'Espace économique européen et en France en particulier.