ENGIE : enrichit son offre d’autoconsommation solaire en France et réaffirme son engagement pour un progrès plus harmonieux

Premier fournisseur d'électricité verte en France1, ENGIE poursuit son engagement de pionnier de la révolution énergétique en enrichissant son offre d'autoconsommation pour les particuliers. Avec l'offre « My Power », les Français peuvent désormais stocker sur batterie l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques installés sur leur toit, et ainsi la consommer même en l'absence de soleil ; une offre sur-mesure, accessible avec une solution de financement sur 10 ans dès 109 € par mois2, avec l'accompagnement d'ENGIE dans toutes les démarches administratives. Une illustration très concrète du progrès harmonieux auquel le groupe ENGIE contribue à travers le monde.

L'autoconsommation : une tendance qui se confirme en France

2 Français sur 3 sont aujourd'hui favorables à installer sur le toit de leur maison des panneaux solaires. 88 % d'entre eux souhaiteraient le faire pour utiliser cette électricité pour leurs propres besoins, et donc ne pas la revendre sur le réseau3. Une tendance de société qui vise à consommer ce que l'on peut soi-même produire. Pour Simon Borel, sociologue chargé de recherche à l'Observatoire Société et Consommation, « c'est le signe d'une évolution sociétale où les individus aspirent désormais à des modèles de consommation plus horizontaux, distribués et contributifs dans lesquels ils se sentent acteurs ».

Pour répondre à ces attentes, ENGIE enrichit aujourd'hui sa gamme d'offres d'autoconsommation « My Power », lancée en 2017 à destination des 4,4 millions de propriétaires de maisons individuelles en France.

Une offre innovante avec possibilité de stockage via une technologie de batterie inédite en France

ENGIE s'associe à sonnen, leader mondial des batteries de stockage résidentiel 4 , pour permettre à ses clients de stocker l'électricité produite sur place et de l'utiliser lorsque le soleil ne brille pas. Une possibilité offerte par la sonnenBatterie, commercialisée depuis 2011. Cette batterie solaire, au design travaillé, est modulable avec une capacité de stockage sur-mesure entre 2,5 et 15 kWh. Elle permet d'atteindre un taux d'autonomie pouvant aller jusqu'à 96 % dans certaines configurations 5 . Plus de 30 000 foyers dans le monde ont déjà été séduits par sonnen. ENGIE ouvre la porte à cette technologie en France où aucune offre modulable comparable n'existe.

ENGIE propose désormais une offre sur-mesure et clef en main. « My Power », avec ou sans batterie, qui est aujourd'hui modulable en fonction des besoins et du contexte énergétique du logement, comme l'ensoleillement de la région, la taille et l'inclinaison du toit. Autre nouveauté, « My Power » est accessible avec une solution de financement sur 10 ans, à partir de 70 euros par mois6 sans batterie, et 109 euros par mois2 avec batterie.

ENGIE vient de conclure un partenariat avec DualSun, fabricant français de panneaux solaires innovants, et BAO Formation, organisme de formation aux métiers du bâtiment, pour contribuer au développement et à la professionnalisation de la filière solaire tout en étant un levier de création d'emplois et d'inclusion sociale. BAO Formation offre en effet aux demandeurs d'emploi, à l'aide d'une pédagogie par le geste co-construite avec DualSun, la possibilité de se former au métier d'installateur de panneaux photovoltaïques, un métier amené à se développer fortement dans les prochaines années.

ENGIE propose un accompagnement individualisé à ses clients, jusqu'à la mise en service de l'installation, et réalise la plupart des démarches (y compris administratives) pour le compte de chaque client. ENGIE est, par ailleurs, activement mobilisé en faveur d'une simplification de ces démarches, qui constituent encore un frein au développement de l'autoconsommation en France.

ENGIE développe en France des solutions contribuant à un progrès plus harmonieux

Dès 2016, ENGIE a initié en France une révolution dans la fourniture d'énergie pour les particuliers et les professionnels en annonçant que l'ensemble de sa gamme d'offres d'électricité devenait verte pour ses nouveaux clients (hors offre Happ-e). Un an et demi après, ENGIE est le premier fournisseur d'électricité verte en France1, avec plus d'1,6 million de clients.

Un succès permis notamment par une large gamme d'offres d'électricité verte1 parmi lesquelles : « Elec'Car », qui permet aux propriétaires de véhicules électriques ou hybrides d'en recharger les batteries à leur domicile, en bénéficiant d'une réduction de 50 % sur le prix du KWh pendant les heures creuses, et notamment la nuit7 ; « Elec Weekend », une offre dont le prix du kWh HTT est 30 % moins cher le week-end8 ; ou encore « Mon Elec » qui permet aux clients de choisir un site de production d'électricité renouvelable9.

En France, ENGIE compte au total 4 millions de clients électricité particuliers et professionnels, et présente une croissance de son portefeuille d'environ 20 % par an.

