ENGIE : et Axium acquièrent un système énergétique desservant six établissements médicaux affiliés à Harvard aux États-Unis

ENGIE et Axium Infrastructure, réunis dans le consortium Longwood Energy Partners, viennent de finaliser l'acquisition d'un micro-réseau d'électricité et d'un réseau de chaleur et de climatisation sur le campus de médecine de Longwood, à Boston, dans l'Etat du Massachusetts. L'ensemble dessert cinq hôpitaux ainsi que les écoles de médecine et de santé publique de Harvard, dans le cadre d'un contrat de long-terme conclu jusqu'en 2051.

D'une capacité de production de 99 MW d'électricité grâce à un micro-réseau, de 500 tonnes par heure de vapeur et de 42 000 tonnes d'eau réfrigérée, ce système énergétique complet est indispensable à l'exploitation quotidienne des infrastructures médicales de renommée mondiale qui œuvrent sur des projets de recherche cruciaux et accueillent chaque année plus de 2,4 millions de patients.

« Nous sommes fiers de répondre aux besoins énergétiques de ces hôpitaux en leur proposant des solutions hautement performantes, flexibles et durables. Nous mettons ainsi en place une relation gagnante à la fois pour notre client et pour ENGIE. Ce projet s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d'offres d'efficacité énergétique décentralisées, toujours plus proches des clients et des territoires », a déclaré Judith Hartmann, Directeur Financier d'ENGIE et Directeur Général Adjoint du Groupe en charge de l'Amérique du Nord, du Royaume Uni et de l'Irlande.

En avril 2017, dans une démarche similaire de gestion énergétique globale à l'échelle d'un territoire, ENGIE et Axium avaient remporté un contrat de 50 ans portant sur l'exploitation et l'optimisation de l'ensemble du réseau de production et de distribution d'énergie (vapeur, froid, gaz et électricité) de l'Université d'État de l'Ohio pour son campus de Colombus.

ENGIE conçoit des offres intégrées à partir de son large portefeuille de solutions. Le Groupe est aujourd'hui le leader mondial indépendant des réseaux urbains de climatisation et un acteur de premier plan sur le marché des réseaux de chaleur. Il exploite plus de 320 réseaux de chaud et de froid à faible émission de CO2 dans près de 20 pays, dont quelques-uns parmi les plus emblématiques en Europe dans des lieux comme le parc olympique de Londres, les villes de Paris, Marseille, Barcelone et Lisbonne ou encore en Malaisie dans la ville nouvelle de Cyberjaya. Via sa participation de 40 % dans Tabreed, ENGIE est présent dans plus de 70 réseaux de froid dans les pays du Golfe, au Moyen-Orient. En outre, sa récente prise de contrôle d'Electro Power Systems lui confère une position d'acteur reconnu sur le marché des micro-réseaux.