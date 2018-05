ENGIE : quasi stable après ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Début d'année tranquille pour Engie qui a réalisé des résultats trimestriels en ligne avec les attentes. En Bourse, la réaction des investisseurs est mesurée : le titre abandonne 0,2% à 14,66 euros. Le producteur d'électricité et de gaz, de plus en plus exposé aux énergies renouvelables, a réalisé un résultat opérationnel courant de 2,2 milliards d'euros, en croissance organique de 5,7%. L'Ebitda a atteint 3,2 milliards, en croissance organique de 6%. Le chiffre d'affaires a grimpé de 3% en organique à 17,5 milliards.Selon un consensus réalisé par Inquiry Financial pour Reuters, les analystes attendaient en moyenne un résultat opérationnel courant de 2,14 milliards d'euros et un Ebitda de 3,13 milliards.Le groupe a été notamment soutenu par la forte augmentation de sa production d'électricité d'origine renouvelable en France et en Belgique et par la progression de ses ventes de gaz et d'électricité aux particuliers en France.Engie a confirmé ses objectifs 2018 d'un résultat net récurrent part du groupe compris entre 2,45 et 2,65 milliards d'euros, d'une fourchette indicative d'Ebitda de 9,3 à 9,7 milliards d'euros, d'un ratio dette nette financière / Ebitda inférieur ou égal à 2,5x et d'un dividende de 0,75 euro par action au titre de 2018, payable en numéraire.Dans le cadre du développement du groupe au Brésil, la directrice de l'énergéticien français, Isabelle Kocher, a révélé être en négociations pour le rachat en partenariat de Transportadora Associada de Gás (TAG), le réseau de gazoducs de Petrobras dans le pays.