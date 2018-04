ENGIE : remporte un projet éolien de 200 MW en Inde, portant à 1 GW les capacités renouvelables du Groupe dans le pays

ENGIE vient de remporter un projet éolien de 200 MW dans l'Etat de Tamil Nadu en Inde, le deuxième succès dans cet Etat après le gain d'un projet éolien de 50 MW le mois dernier. Début 2018, ENGIE avait remporté son premier projet éolien en Inde, d'une capacité de 30 MW, dans l'Etat de Gujarat 1. Ces succès permettent à ENGIE de franchir en Inde le cap d'1 GW de capacités de production d'électricité renouvelable, installées ou en construction.

Le projet éolien de 200 MW a été remporté par ENGIE au prix de 2,51 NR/kWh (soit environ 39$/MWh), dans le cadre d'un appel d'offres portant sur un total de 2 000 MW, organisé par Solar Energy Corporation of India (SECI). Un contrat d'achat d'électricité a été signé sur 25 ans.

Sébastien Arbola, Directeur général d'ENGIE Moyen-Orient, Asie du sud et centrale et Turquie, a déclaré : « Nous sommes très fiers des nombreux succès remportés en Inde, tant dans l'éolien que le solaire photovoltaïque avec notamment le parc solaire de Mirzapur que nous avons inauguré en mars en présence du Président français Macron, du Premier ministre indien Modi et de la Directrice générale d'ENGIE Isabelle Kocher. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour accompagner le gouvernement indien dans son ambition de développer l'électricité renouvelable et sa part dans le mix énergétique du pays. Tous les projets remportés s'inscrivent également dans l'engagement du groupe ENGIE à construire, en Inde et à travers le monde, un progrès harmonieux. »

Présent depuis plus de 20 ans en Inde, ENGIE y exploite une capacité solaire totale installée de 810 MWc2 et une capacité éolienne de 280 MW (en cours de construction). Le Groupe y compte environ 1 000 employés, dans la production d'électricité mais aussi l'ingénierie et les services à l'énergie.

Le groupe ENGIE est le premier producteur d'électricité indépendant au monde. Les énergies renouvelables représentent 23 % de son portefeuille de production d'électricité (soit 24 GW sur un total de 102,7 GW à fin 2017), avec l'ambition de mettre en service 14 GW renouvelables supplémentaires d'ici 2022.

1Pour en savoir plus sur les succès remportés par ENGIE en Inde, consultez le communiqué de presse du 12 mars 2018 en cliquant ici.

2 MWc : mégawatt-crête, puissance maximale du parc.