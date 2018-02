Engie : Décision du Conseil d’Administration d’ENGIE concernant la gouvernance

Au cours de sa séance du 2 février, le Conseil d'administration d'ENGIE, à l'unanimité, a confirmé l'orientation retenue lors de sa séance du 13 décembre dernier et décidé le maintien de la gouvernance dissociée adoptée en 2016.

La présidence de Gérard Mestrallet prendra fin lors de l'Assemblée Générale du 18 mai 2018 au cours de laquelle sera soumise aux actionnaires la désignation d'un nouvel administrateur indépendant en vue de sa nomination à la présidence du Groupe. Le choix proposé aura pour principal objectif le fonctionnement efficace des instances de gouvernance du Groupe et le soutien à l'action de sa dirigeante exécutive.

Le Conseil d'administration réitère à la Directrice Générale sa pleine confiance dans sa conduite, avec réussite, du plan de transformation en cours et dans sa capacité à lui proposer les choix stratégiques pour construire avec succès le futur d'ENGIE.

