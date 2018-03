Engie : accord de partenariat avec Energy Observer

26/03/2018 | 14:13

Engie annonce la signature d'un accord de partenariat avec Energy Observer.



Engie devient ainsi l'un des partenaires principaux du premier navire au monde propulsé uniquement à l'hydrogène et aux énergies renouvelables.



' Le groupe a l'ambition de devenir le leader du nouveau monde de l'énergie décarboné, décentralisé et digitalisé, et considère l'hydrogène renouvelable comme l'un des chaînons essentiels et manquants, à ce jour, pour bâtir un système énergétique et un monde plus durables ' explique le groupe.



Energy Observer est le premier navire au monde capable de produire son hydrogène à bord, grâce au couplage d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hydrolien) et de l'eau de mer.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.