Engie : contrat au Sénégal

18/04/2018 | 15:22

Engie et son partenaire d'investissement Meridiam ont été retenus par la Commission de Régulation du Secteur de l'Électricité (CRSE) au Sénégal comme soumissionnaire privilégié dans un appel d'offres lancé en octobre dernier pour 2 projets solaires photovoltaïques, représentant une puissance totale de 60 mégawatts (MW), a-t-on appris ce mercredi après-midi.



Ces 2 projets font partie de l'initiative 'Scaling Solar', menée à bien conjointement par les autorités sénégalaises et la Société Financière Internationale (SFI, membre du Groupe Banque mondiale) au Sénégal. Ils sont situés à Kahone, dans la région de Kaolack et à Touba-Kaël, dans la région de Diourbel.



Engie et Meridiam détiendront chacun une participation de 40% dans la société du projet. Le Fonds souverain sénégalais, FONSIS, sera également actionnaire à hauteur de 20%.



La construction et l'exploitation des centrales seront dirigées et exécutées par Engie.





