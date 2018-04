Engie : développe son offre 'My Power' en France

26/04/2018 | 15:41

Engie développe son offre d'autoconsommation pour les particuliers. Avec l'offre ' My Power ', les Français peuvent désormais stocker sur batterie l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques installés sur leur toit.



' 2 Français sur 3 sont aujourd'hui favorables à installer sur le toit de leur maison des panneaux solaires. 88 % d'entre eux souhaiteraient le faire pour utiliser cette électricité pour leurs propres besoins ' indique le groupe.



Pour répondre à ces attentes, Engie enrichit aujourd'hui sa gamme d'offres d'autoconsommation ' My Power ', lancée en 2017 à destination des 4,4 millions de propriétaires de maisons individuelles en France.



En France, Engie compte au total 4 millions de clients électricité particuliers et professionnels, et présente une croissance de son portefeuille d'environ 20 % par an.



