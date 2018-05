Engie : et la ville de Paris vont sortir CPCU de la cote

16/05/2018 | 09:39

Engie et la ville de Paris annoncent ce matin le retrait de la cote des actions de la Compagnie parisienne de Chauffage urbain (CPCU) qu'elles ne détiennent pas encore, au prix unitaire de 201 euros par action. L'offre devrait s'ouvrir demain.



Pour mémoire, CPCU est un opérateur de réseau de chaleur urbain à Paris et dans 16 communes avoisinantes.



'Compte tenu de la structure actuelle de son actionnariat, du faible volume d'échange sur les actions de la société sur le marché Euronext Paris et d'une activité ne nécessitant pas de recourir à une offre au public d'instruments financiers à court ou moyen termes, un maintien de la cotation des actions de la société aux négociations sur le marché Euronext Paris n'est plus justifié', argumentent-ils.



Les deux partenaires, qui détiennent plus de 95% de CPCU (97,9% des parts et 98,9% des voix), vont donc lancer une offre publique de retrait (OPR) qui sera suivie d'un retrait obligatoire. Le capital visé est de 36.460 actions représentant 2,1% du capital de CPCU, actions qui seront transférées à Engie Energie Services.



Selon le calendrier indicatif, l'offre devrait s'ouvrir le 17 mai et se terminer le 30 mai, la mise en oeuvre du retrait obligatoire étant prévue le 31 mai. Elle sera suivie de la radiation du titre CPCU de la cote parisienne.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.