Engie : série de nominations

18/04/2018 | 10:13

Engie a annoncé hier après Bourse l'accession d'Olivier Biancarelli, 47 ans, au poste de directeur général de Tractebel à compter du 7 mai prochain.



Ce titulaire d'une Maîtrise de droit de l'Université de la Sorbonne, diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP) et ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) succède à Daniel Develay, propulsé à la tête de la Direction de l'Intégration, laquelle a pour mission d'accompagner l'intégration de sociétés nouvellement acquises dans le portefeuille de l'énergéticien.



Olivier Biancarelli rapportera à Shankar Krishnamoorthy, directeur général adjoint d'Engie, et sera membre de son équipe de direction. Le susnommé Daniel Develay, 60 ans, ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale de Paris et qui a rejoint Engie en 1987, rapportera lui aussi à Shankar Krishnamoorthy.



Ci-devant directeur général d'Elengy et président de Fosmax LNG, Martin Jahan de Lestang, 46 ans, diplômé de l'ENA, de l'Ecole normale supérieure et de l'IEP, et qui a rejoint Engie en 2009, a quant à lui été nommé directeur du Métier Chaîne du Gaz. Il succède à Jean-Marc Leroy, désigné vice-président en charge des Relations Externes d'Engie. Il rapportera également à Shankar Krishnamoorthy et sera membre de son équipe de direction.



Carole Le Gall, 48 ans, a de son côté été nommée directrice générale de la Business Unit France Réseaux d'Engie à compter du 1er mai prochain. Cette ingénieure générale du Corps des Mines et titulaire d'un Master du Massachussetts Institute of Technology (MIT) dirigeait depuis juin 2015 l'innovation et les solutions marketing d'Engie Cofely ainsi que le Key Program du groupe sur la rénovation des bâtiments. Elle succède à Frédéric Martin, qui devient directeur général adjoint de GRDF et rapportera à Pierre Mongin, directeur général adjoint du Groupe Engie.



Agée de 48 ans, Carole Le Gall est ingénieur général du Corps des Mines et titulaire d'un Master du Massachussetts Institute of Technology (MIT). Avant de rejoindre ENGIE, elle a travaillé pendant 20 ans au service du développement durable, d'abord au sein du Ministère français de l'Economie, à la Direction du développement économique de la Préfecture de la région Pays de la Loire. Elle a ensuite occupé le poste de Directrice générale adjointe de Nantes Métropole, en charge du développement économique et de l'attractivité du territoire. En 2006, elle a rejoint la direction de l'ADEME sur les thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la qualité de l'air. Carole Le Gall a également dirigé le CSTB (Centre scientifique et Technique du Bâtiment) durant 6 ans.



Jusqu'alors directeur général du métier Chaîne du Gaz d'Engie, une fonction qu'il occupait depuis début 2016, Jean-Marc Leroy, 60 ans, a en outre été nommé senior executive vice-président des Relations Externes d'Engie à compter du 13 avril 2018. Il rapporte à Shankar Krishnamoorthy et travaillera en étroite collaboration avec les directions des Métiers du groupe, notamment celui de la Chaîne du Gaz. Son rôle consistera à promouvoir un système énergétique mondial intelligent, durable et équilibré.



Enfin, Cedric Osterrieth, 48 ans, a été nommé directeur général de la Business Unit Generation Europe d'Engie à compter du 1er avril 2018. Il rapporte à Paulo Almirante, directeur général adjoint du Groupe Engie, alors que Damien Térouanne, 45 ans, est nommé directeur des achats à compter du 1er mai prochain. Il succède à Claire Brabec-Lagrange et rapportera à Didier Holleaux, directeur général adjoint du Groupe ENGIE.





