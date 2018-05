ENGIE : pour Morgan Stanley, le titre vaut 17 euros

La dernière séance de la semaine a démarré sur une note hésitante pour le CAC40, qui perd 0,1% à 5.497 points. Une vision un peu tronquée de la tendance générale, qui est bonne, car Société Générale et BNP Paribas décrochent lourdement après leurs trimestriels, ce qui pèse sur la tendance compte tenu du poids du secteur financier dans l’indice, puisque Crédit Agricole et Axa baissent aussi. Au final, il n’y a que 7 valeurs dans le rouge pour 33 en hausse, mais l’indice est bien en repli.



Mais revenons à notre sujet, Engie qui progresse de 0,7% à 14,67 euros. Une hausse presque décevante au regard du changement de recommandation de Morgan Stanley ce matin. Le bureau d’études recommande à ses clients de se positionner sur la valeur en adoptant un avis « surpondérer » contre « pondération en ligne » précédemment. L’objectif de cours a été porté de 14,30 à 17 euros.



Une stratégie peu valorisée



Avec un rapide survol du secteur, Engie n’est pas un dossier particulièrement attirant : il se paie en ligne avec ses comparables (13 fois 2019 environ) et offre un rendement à peu près identique (5,6%). Mais en entrant dans le détail, il est facile de constater que l’énergéticien a pris de l’avance dans son adaptation au contexte énergétique futur, avec la rotation de son mix, qui offre de meilleures perspectives de croissance, selon Morgan Stanley. L’annonce du nouveau plan stratégique, qui aura lieu au second semestre, devrait permettre d’en savoir plus sur les intentions du management en matière d’investissements et de développement d’activités à plus forte valeur ajoutée. Si tout se passe comme l’analyste l’a prévu, le consensus devra s’ajuster en hausse de 20% environ. Cette manne additionnelle pourrait permettre à Engie de détacher un coupon plus élevé, qui représenterait 7% de rendement sur les niveaux actuels.



Morgan Stanley affiche désormais l’objectif de cours le plus élevé de la place, à égalité avec JP Morgan. Le consensus moyen table sur 15,59 euros, avec 14 avis positifs et 10 neutres sur 24 recommandations.