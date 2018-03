ENI : veut accélérer la libéralisation du marché français de l'énergie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

10 ans après l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, les opérateurs historiques conservent encore la très grande majorité des consommateurs particuliers, dont la moitié ignore qu'elle peut changer de fournisseur, observe Eni à l'occasion d'un forum annuel de la transition énergétique organisé à Paris.Si EDF perd peu à peu du terrain face aux fournisseurs alternatifs d'électricité, l'entreprise détient encore 82% du marché selon les chiffres de l'observatoire des marchés régulièrement publiés par la CRE (Commission de régulation de l'Energie), rappelle le groupe italien.Pour le gaz, 73% des consommateurs sont toujours aux mains de l'opérateur historique. La domination des fournisseurs historiques est particulièrement prégnante sur le marché résidentiel, marché à forte valeur, assure Eni.Pour le directeur général d'Eni Gas & Power France, Daniel Fava, outre le défaut d'information des consommateurs quant à la pluralité des fournisseurs et des offres de marché, le maintien des tarifs réglementés (TRV) pratiqués par les fournisseurs historiques freine l'aboutissement de la libéralisation au détriment des consommateurs qui ne peuvent bénéficier pleinement de la baisse de leurs factures d'énergie et d'offres innovantes.À l'instar du segment des entreprises et des collectivités, la concurrence ne saurait progresser sur le segment résidentiel sans suppression des TRV, estime le dirigeant.Selon lui, supprimer les TRV va non seulement doper la concurrence mais aussi permettre aux fournisseurs alternatifs d'investir et d'innover au profit du consommateur.Dans un paysage énergétique en pleine mutation, seule la libéralisation achevée du marché peut dégager des ressources indispensables aux fournisseurs alternatifs pour renforcer l'investissement et développer de nouveaux services, conclut Eni.