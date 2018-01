Eni : nouveau superordinateur près de Milan

18/01/2018 | 13:49

Eni annonce avoir lancé son nouveau superordinateur, le HPC4, dans un centre de données situé à 60 km de Milan, quadruplant les capacités informatiques du géant énergétique italien.



Selon la dernière liste des superordinateurs Top500 publiée en novembre, il s'agit du seul système non gouvernemental et non institutionnel à figurer parmi les dix les plus puissants du monde.



Cet équipement offre un soutien stratégique à l'ensemble de sa chaine de valeur, de la phase de développement des réservoirs pétro-gazier à la gestion des masses de données générées par les activités amont, de raffinage et pétrochimiques.



