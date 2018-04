ENR Russia Invest a vu son bénéfice fondre en 2017

Genève (awp) - La société de participation ENS Russia Invest, cotée sur SIKX, a vu son bénéfice fondre en 2017. L'excédent a diminué à 2,40 millions de francs suisses, contre 5,81 millions en 2016, a indiqué l'entreprise lundi soir.

La valeur nette interne (VNI) s'établissait à 48,40 millions de francs suisses à fin 2017 contre 46,15 millions un an plus tôt. C'est dû à l'augmentation de la valorisation du centre de bureaux Petrovsky Fort à Saint-Pétersbourg et du garage parking Turgenevskaya à Moscou. Ce dernier immeuble a été acquis à l'été passé.

ENR a vendu des titres à taux fixe et prêts pour un montant de 7,66 millions de francs suisses durant l'exercice écoulé. Cela a permis de réduire le prêt pour Petrovsky Fort contracté auprès d'Unicredit à 14,40 millions. Vers la fin de 2017, ENR est par ailleurs sortie des affaires de commerce de détail de fleurs.

ra/rp