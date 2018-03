ENVIRONNEMENT SA : poursuit sa croissance régulière

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Environnement S.A a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, en hausse de 5%. La croissance, toujours régulière, porte particulièrement cette année sur la Chine qui devient le premier pays d'exportation du spécialiste de la surveillance de l'environnement. Les parts de marché en Inde comme en Corée du Sud sont toujours importantes et l'Europe, hors France, reste relativement stable à périmètre constant avec une activité toujours soutenue en Grande-Bretagne et une légère reprise en Italie. Les ventes en France ont progressé de près de 20%.Le marché Nord-américain reste atone même si l'on note un retour perceptible des commandes, a précisé la société.L'année 2017 a également été marquée par une commande majeure en Turquie pour la poursuite de l'installation du Réseau National Turc. La part des services représente 30% du chiffre d'affaires total.François Gourdon, président fondateur du groupe Environnement S.A, commente : " Notre croissance se poursuit avec des implantations de plus en plus solides dans le monde entier. Les importantes acquisitions de sociétés très complémentaires réalisées ces trois dernières années, comme celle de Mercury Instrument début 2018, consolident ces implantations en élargissant nos gammes de produits, notamment dans le domaine du process et de l'optimisation de production industrielle. Le regroupement de toutes les marques sous une dénomination unique, envea, a été valorisante, fédératrice et s'est avérée très appréciée tant par nos propres filiales que par tous nos partenaires français et étrangers. "