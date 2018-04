Environnement : Partenariat pour offre combinée de surveillance du bruit, des vibrations et de la qualité de l’air

EMS Bruel & Kjaer and envea™ (the new trademark of Environnement S.A Group) have announced a partnership bringing together envea's extensive air quality monitoring instrumentation and its global distribution channel and customer base to extend the capability EMS's environmental monitoring service offerings.

ENVEA™ (Groupe Environnement S.A) et EMS Bruel & Kjaer annoncent leur partenariat pour fournir des solutions et des services combinés de surveillance du bruit, des vibrations et de la qualité de l'air

4 avril 2018 - Paris, France et Melbourne, Australie

Environnement SA sous le couvert de sa marque envea™ annonce la signature d'un partenariat stratégique avec EMS Bruel & Kjaer afin d'élargir les capacités des services de surveillance environnementale d'EMS à son réseau mondial de distribution et à sa base de clientèle.

Le Groupe Environnement S.A conçoit et distribue sous sa marque envea™, dans plus de 60 pays, une gamme inégalée d'analyseurs de particules et de gaz éco-conçus pour la mesure des polluants réglementaires et le contrôle de la qualité de l'air ambiant. Sa division «cairpol» propose à travers ses capteurs miniaturisés et autonomes, des solutions de mesure économiques et complémentaires aux systèmes de mesure règlementaires, permettant un suivi en temps réel de la qualité de l'air et des émissions fugitives dans les zones industrielles ou urbaines.

Présent dans 42 pays, EMS fournit des solutions de mesure du bruit et des vibrations en milieu urbain, aéroportuaire, minier et portuaire, sur des chantiers de construction, etc. Pour aider les clients à maîtriser leur conformité environnementale et à renforcer les relations des parties prenantes, EMS a recherché le partenaire technologique idéal pour étendre ses offres de services à la surveillance de la qualité de l'air.

« ENVEA™ était le choix logique du partenariat pour EMS. La gamme couvre la majorité des applications visées avec des technologies mises en œuvre pour la surveillance de la qualité de l'air allant des appareils de référence haut de gamme aux micro capteurs de haute précision pour un suivi en temps réel des polluants », explique Phil Stollery EMS, responsable marketing produit. 'Tout comme EMS, la marque mondiale envea™ et les technologies du Groupe Environnement S.A, bénéficient d'une très forte reconnaissance dans son domaine et de la confiance de ses clients'

Suite à cette collaboration, EMS intégrera à son offre les technologies de surveillance de la qualité de l'air d'envea™ pour fournir des services combinés de surveillance du bruit, des vibrations et de la qualité de l'air. Par la même, le modèle de service à valeur ajoutée d'EMS et les synergies des équipes terrain bénéficieront aux clients d'envea™.

Parlant de ce partenariat, Serge S. Aflalo, Directeur Commercial chez Environnement S.A, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'opportunité qu'apportera un tel partenariat avec EMS. Cette approche, visant à fournir des services complets et une offre globale pour la surveillance de la qualité de l'air, du bruit et des vibrations apportera avec certitude un large attrait auprès de notre clientèle. »

Les sociétés ont commencé à travailler ensemble fin 2017 et les premières offres combinées sont attendues prochainement.

A propos de EMS Bruel & Kjaer www.emsbk.com



Spécialiste de la mesure et de l'analyse vibro-acoustique, EMS Bruel & Kjaer est un fournisseur mondial de solutions de surveillance continue de l'environnement. Nos services et produits aident nos clients à atteindre leurs objectifs et leur croissance. Conçues pour des industries spécifiques - telles que les aéroports, les réseaux de transport, l'exploitation minière, la construction, l'énergie et les villes - nos solutions fournissent des données environnementales pour la conformité réglementaire et la protection de la population. EMS Bruel & Kjaer est une société de Spectris plc (SXS: LSE), fondée en 1990 sous le nom de Lochard.

À propos d'ENVEA™ www.envea.global



envea ™ est la nouvelle marque du Groupe Environnement S.A, premier fabricant européen d'instruments et solutions de surveillance de l'environnement dont le siège social, fondé en 1978 et coté sur Euronext Growth depuis 2006 est basé à Poissy (France). Le Groupe fournit au monde entier des solutions de mesure et de surveillance de la qualité de l'air, des émissions et des procédés industriels, des gaz moteurs, de la qualité de l'eau et des radionucléides. Ces solutions, conçues et produites à travers les différentes sociétés du Groupe sont fabriquées et commercialisées depuis janvier 2018 sous la marque envea™