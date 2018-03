Environnement SA : CA en progression en 2017

16/03/2018 | 18:01

Environnement SA annonce pour l'exercice 2017 un chiffre d'affaires de 80,4 millions d'euros, contre 76,6 millions en 2016, une croissance portée particulièrement cette année sur la Chine qui devient le premier pays d'exportation du groupe.



La société précise que l'air ambiant représente 37% des ventes en 2017, avec une progression très importante des commandes en cours grâce au succès rencontré par la nouvelle série-e des analyseurs connectés éco-conçus.



L'activité émission et contrôle de procédés, 60% des ventes, se développe toujours avec l'intégration des filiales PCME UK et SWR Germany maintenant regroupées sous la nouvelle marque internationale du groupe : envea.



