Environnement SA : acquisition en Allemagne

08/01/2018 | 08:49

Environnement SA annonce l'acquisition de Mercury Instruments GmbH, société allemande mondialement en avance sur la mesure du mercure pour les applications de laboratoires, de sécurité sanitaire, de process industriel et de surveillance de l'environnement.



Basée à Karlsfeld, non loin de Munich, cette société représente un chiffre d'affaires actuel de trois millions d'euros et 14 personnes. Elle aura un impact positif dès 2018 sur la rentabilité du groupe d'instrumentation pour la surveillance de l'environnement.



Environnement SA ajoute que cette nouvelle acquisition confirme sa nécessité de fédérer ses filiales, sites de recherche, sites de production et entités commerciales dans les différents pays, sous une même marque dévoilée à cette occasion, 'envea'.



