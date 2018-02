EOS IMAGING : première installation d'un système chez Asklepios, en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EOS imaging a annoncé la première installation d'un système EOS au sein du groupe Asklepios, deuxième groupe hospitalier privé en Allemagne. Le système EOS est disponible à l'hôpital Asklepios Paulinen, l'un des centres d'excellence du réseau pour la chirurgie orthopédique.L'hôpital Asklepios Paulinen est un hôpital général de 316 lits situé à Wiesbaden, qui dispose de technologies de pointe. Afin de diagnostiquer et traiter les patients de manière interdisciplinaire, plusieurs centres médicaux spécialisés ont été établis au sein de l'hôpital, en particulier pour la chirurgie du rachis et l'orthopédie.Avec l'installation du système EOS, qui constitue une avancée majeure dans le diagnostic, la planification et le contrôle du traitement de la posture et des déformations du système musculo-squelettique, l'équipe rachis et orthopédie renforce sa position de centre d'excellence interdisciplinaire pour le diagnostic et le traitement des troubles du dos.