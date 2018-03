CORRECTION:Groupe Eramet : Mise à disposition du Document de Référence 2017

Il s'agit dune correction du communiqué 17:53 28.03.2018 CEST. Explication de la modification: erreur d'attachement de pdf

Paris, le 28 Mars 2018, 17h50

COMMUNIQUE DE PRESSE

Document de Référence

ERAMET annonce que son document de référence 2017 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 28 mars 2018.

Ce document est disponible sur le site internet de la Société à l'adresse www.eramet.com . Des exemplaires du document de référence 2017 sont également disponibles sans frais au siège de la Société : Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine, 75015 Paris.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence 2017 :

Le rapport financier annuel 2017,

Le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes,

Le descriptif du programme de rachat d'actions.

A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),

pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage.

Le Groupe emploie environ 13 000 personnes dans vingt pays.

CONTACT

Directeur de la Stratégie et des Relations Investisseurs

Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78

Responsable Relations Investisseurs

Sandrine Nourry-Dabi - Tél : 01 45 38 37 02

Code LEI : 549300LUH78PG2MP6N64

Pour plus d'informations : www.eramet.com

Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance :

Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8

Sur Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance





