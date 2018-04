ERAMET : lance une OPA sur l'australien MDL

Eramet veut prendre le contrôle de la société australienne MDL, pour « Mineral Deposits Limited », un acteur qu’elle connaît bien puisqu’il s’agit de son co-actionnaire à parité dans TiZir, la branche spécialisée dans les sables minéralisés du groupe, qui opère dans le dioxyde de titane et le zircon en Norvège et au Sénégal. L’opération va permettre la consolidation intégrale de la coentreprise, fondée en 2011.



Au niveau technique, Eramet propose 1,46 AUD par action, soit une prime de 33% sur la moyenne des cours du mois écoulé (1,1 AUD). Surtout, ce prix représente une prime de 248% sur la recapitalisation réalisée à 0,42 AUD en mars 2017. L’offre, qui représente l'équivalent de 181 millions d'euros, n’est soumise à aucune condition préalable de financement ou d’audit. Le Français a sécurisé 13,3% du capital via 8% d’achats de blocs hors marché et 5,3% d’engagements d’apports de la part d’actionnaires tiers. L’offre devrait démarrer dans un délai de 14 à 28 jours. Eramet, conseillé par Macquarie Capital et Herbert Smith Freehills, a fixé un seuil minimum d’acceptation à 50,01% du capital de MDL.



En hausse de 50% en 2018



La patronne d’Eramet, Christel Bories, estime qu’il s'agit d'un « mouvement logique » pour son groupe, qui va permettre de consolider TiZir à l’heure où la flexibilité financière s’améliore, puisque le prix sera payé sur la trésorerie existante. « C’est une bonne décision prise au bon moment », pour la dirigeante. Profitant de la hausse des cours des matières premières, l’action Eramet affiche un impressionnant +49,6% depuis le début de l’année, avec un titre qui est passé de moins de 100 à plus de 148 euros dans l’intervalle. De quoi le rapprocher tout près de l’objectif moyen de 150 euros qui n’est cependant réalisé qu’avec cinq analystes, car la valeur n’est plus guère suivie par les professionnels.