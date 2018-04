Eramet : OPA sur Mineral Deposits Limited

27/04/2018 | 07:28

Eramet annonce une offre publique d'achat sur les actions Mineral Deposits Limited (MDL), intégralement en numéraire au prix de 1,46 dollar australien par action, soit une prime de 33% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur un mois des actions.



Cette opération, réalisée intégralement en numéraire, valorise MDL à environ 291 millions de dollars australiens. Dans le cadre de cette offre, Eramet a obtenu, à hauteur de 13,3% des actions, le soutien d'actionnaires institutionnels clés de MDL.



L'offre est destinée à permettre la consolidation intégrale de TiZir, joint-venture créée en 2011 et détenue à parité par Eramet et MDL, qui exerce une activité intégrée dans le domaine des sables minéralisés au Sénégal et en Norvège.



