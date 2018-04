Eramet fait une offre d'achat sur Minerals Deposits de 291 mlns de dollars australiens

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe minier et metallurgique Eramet a annoncé vendredi une offre publique d'achat pour acquérir la totalité des actions de la société australienne Mineral Deposits Limited (MDL).

Au prix de 1,46 dollar australien par action, cette offre entièrement en numéraire valorise Mineral Deposits à environ 291 millions de dollars australiens, sur une base pleinement diluée.

"Dans le cadre de cette offre, Eramet a obtenu, à hauteur de 13,3% des actions, le soutien d'actionnaires institutionnels clés de MDL", a expliqué Eramet dans un communiqué.

"Ceci inclut l'acquisition de blocs hors marché représentant 8% des actions de MDL, à un prix égal au prix de l'offre, et la signature d'un engagement d'apport à l'offre portant sur un pourcentage supplémentaire de 5,3% des actions de MDL", a précisé le groupe.

Eramet et Mineral Deposits détiennent chacun une participation de 50% dans la coentreprise TiZir, créée en 2011, qui exerce une activité intégrée dans le domaine des sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon) au Sénégal et en Norvège.

"L'offre est destinée à permettre la consolidation intégrale de la joint-venture", a relevé Eramet.

