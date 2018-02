Eramet : résultat net pdg positif à 203 ME en 2017

20/02/2018 | 18:30

Le groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires de 22 % par rapport à 2016 à 3 652 ME (+30 % à périmètre et change constants).



Le résultat opérationnel courant du Groupe est en forte progression à 608 ME. ' Il est tiré principalement par l'évolution très favorable des prix du manganèse, mais également par des gains de productivité à hauteur de 99 ME (soit un total de 405 ME réalisés sur la période 2014-2017, en ligne avec l'objectif rehaussé) ' indique la direction.



Le résultat net part du Groupe est positif à 203 ME alors qu'il était en perte de 179 ME pour l'année 2016.



Le niveau d'endettement net s'établit à 376 ME au 31 décembre 2017, contre 836 ME fin 2016. Le Free Cash-Flow, positif sur les trois derniers semestres, s'élève à 476 ME sur 2017.



' Dans un environnement encore très volatil, où nous restons vigilants quant à la demande de métaux, notamment en Chine, les marchés du Groupe restent globalement bien orientés début 2018 '.



