Eramet revient dans le vert en 2017 et aborde 2018 avec confiance

Paris (awp/afp) - Le groupe métallurgique et minier Eramet a renoué avec les bénéfices en 2017, à 203 millions d'euros, grâce à la hausse des prix du manganèse et à ses efforts pour être plus compétitif, a-t-il annoncé mardi.

En 2016, Eramet avait affiché une perte nette de 167 millions.

La hausse des prix du manganèse a soutenu les ventes (+22%), qui ont atteint 3,65 milliards d'euros, tandis que l'amélioration de la performance opérationnelle a aussi contribué au retour dans le vert, déjà constaté dès le premier semestre.

Le résultat opérationnel courant a été multiplié par plus de sept, pour se situer à 608 millions d'euros.

La directrice générale d'Eramet Chistel Bories a salué des "résultats excellents", lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe aborde 2018 "avec confiance, dans un marché plutôt porteur en début d'année", tout en souhaitant rester "extrêmement vigilant" dans un environnement "encore très volatil", selon elle.

Eramet sera vigilant "notamment aux évolutions de [ses] marchés, en particulier sur la demande de métaux en Chine", a-t-elle indiqué.

"Notre groupe revient de loin et il y a encore d'importantes marges de progrès", a-t-elle encore souligné, en visant "une croissance rentable sur le long terme".

Après ces résultats, Eramet proposera une reprise de versement d'un dividende de 2,30 euros par action.

Eramet est engagé depuis début 2017 dans un "plan de transformation stratégique" avec l'ambition d'être "les meilleurs dans les métiers que nous avons choisi", a-t-elle dit.

Ce programme repose sur trois axes principaux dont l'amélioration pérenne des actifs les moins performants" par "leur redressement ou leur repositionnement stratégique".

Ces actifs sont essentiellement la SLN (Société Le Nickel) en Nouvelle-Calédonie, et dans la branche Alliages, les sociétés Aubert et Duval et Erasteel, a-t-elle précisé.

Le deuxième axe est la croissance dans les secteurs où le groupe est compétitif, comme le manganèse où Eramet souhaite étendre sa mine au Gabon.

Enfin, le groupe veut aussi se développer sur de nouveaux marchés, notamment les métaux utilisés dans la transition énergétique, comme le lithium, le cobalt, les sels de nickel.

