Groupe ERAMET : Résultats 2017 en très forte hausse dans un contexte de marché des métaux porteur

Chiffre d'affaires en hausse de 22 % sur l'année 2017 à

3 652 M€



Résultat opérationnel courant à 608 M€, en amélioration de 524 M€ par rapport à l'année 2016, dans un contexte très favorable des prix du manganèse



Résultat net part du Groupe à 203 M€



Free Cash-Flow positif à 476 M€



Diminution de l'endettement net à 376 M€, conduisant à un ratio de dette nette sur capitaux propres de 19 % contre 47 % fin 2016



Objectifs de performance opérationnelle pleinement atteints :

Plan de productivité du Groupe 2014-2017 : 405 M€ de gains de productivité en cumul sur la période (pour un objectif rehaussé de 400 M€)

Plan SLN 2018 : réduction du cash-cost à 4,44 USD/lb au S2 2017 (pour un objectif de 4,50 USD/lb 1 à fin 2017)

Record de production à COMILOG : 4,1 Mt de minerai de manganèse produit et transporté au cours de l'année 2017 (pour un objectif de 4,0 Mt)

Réduction de 22 % du taux de fréquence des accidents du travail



Reprise du versement d'un dividende : un montant de 2,3 € par action, représentant 30 % du RNPG, sera proposé lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 mai 2018

Christel BORIES, Président-Directeur Général du Groupe a déclaré :

« L'exercice 2017 a marqué une étape clé pour ERAMET, avec un résultat opérationnel courant en très forte hausse à plus de 600 M€ dans un marché du manganèse particulièrement porteur.

2017 a été l'année du lancement d'une nouvelle impulsion stratégique et d'une profonde transformation managériale du Groupe, visant à le rendre plus agile et compétitif dans un environnement en pleine mutation et à retrouver ainsi le chemin d'une croissance créatrice de valeur sur le long terme.

Notre transformation stratégique repose sur trois axes : l'amélioration pérenne de la rentabilité de nos actifs les moins performants au travers de leur redressement et/ou de leur repositionnement stratégique; la croissance dans les métiers où nous avons un réel avantage compétitif ; le développement sur de nouveaux marchés fortement créateurs de valeur, en renforçant en particulier notre positionnement dans les métaux pour la transition énergétique.

Notre transformation managériale s'articule autour d'organisations plus légères et plus réactives aux évolutions de notre environnement. Elle s'accompagne de la gestion dynamique de nos talents, de la responsabilisation des managers, et d'une plus grande focalisation sur la performance, les résultats et l'innovation.

Nos actions s'appuient sur la révolution numérique, transverse à tous nos métiers, qui nous conduit à revisiter notre modèle économique pour le rendre plus performant. Elles s'inscrivent pleinement dans l'engagement sociétal et environnemental du Groupe afin d'apporter à nos clients et partenaires les solutions durables répondant le mieux à leurs attentes.

Nous abordons 2018 avec confiance et détermination tout en restant très vigilants sur les évolutions de nos marchés à court terme, et en particulier sur la demande de métaux en Chine.

Avec l'ensemble du Conseil d'administration, je tiens à remercier toutes les équipes d'ERAMET qui ont contribué à ces bons résultats. Tous les collaborateurs du Groupe sont pleinement mobilisés pour renforcer l'excellence opérationnelle à tous les niveaux de l'organisation et mettre en oeuvre la nouvelle stratégie d'ERAMET. »

Le Conseil d'administration d'ERAMET, réuni le 20 février 2018 sous la présidence de Christel BORIES, a arrêté les comptes de l'exercice 2017 qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 24 mai 2018.

Chiffres clés du groupe ERAMET

(M€)* 2017 2016 Variation Chiffre d'affaires 3 652 2 984 + 22 % EBITDA 871 375 + 132 % Résultat opérationnel courant 608 84 + 624 % Dépréciations d'actifs et de créances d'impôts (42) (167) -75 % Résultat net part du Groupe 203 (179) n.a. Free Cash-Flow 476 (66) n.a. Endettement net (376) (836) - 55 % Ratio endettement net sur capitaux propres 19 % 47 %

* Données issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l'intégration proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en annexe.

Le groupe ERAMET enregistre de très bons résultats sur l'exercice 2017, porté notamment par la croissance du chiffre d'affaires de 22 % par rapport à 2016 à 3 652 M€ (+30 % à périmètre et change constants).

Les effets périmètre et change ont un impact défavorable sur le chiffre d'affaires (-240 M€). Ils reflètent notamment d'une part, la cession des activités chimie et recyclage de la branche Manganèse (-205 M€) et celle d'Eurotungstène (-24 M€), et d'autre part, l'impact négatif des devises (-28 M€, principalement taux de change Euro contre dollars).

Le résultat opérationnel courant du Groupe est en forte progression à 608 M€, tiré principalement par l'évolution très favorable des prix du manganèse, mais également par des gains de productivité à hauteur de 99 M€ (soit un total de 405 M€ réalisés sur la période 2014-2017, en ligne avec l'objectif rehaussé).

Le résultat net part du Groupe est positif à 203 M€ alors qu'il était en perte de 179 M€ pour l'année 2016.



Les investissements industriels s'établissent à 230 M€, en hausse d'environ 6 % par rapport au niveau bas de 2016.

Le niveau d'endettement net s'établit à 376 M€ au 31 décembre 2017, contre 836 M€ fin 2016. Le Free Cash-Flow, positif sur les trois derniers semestres, s'élève à 476 M€ sur 2017.

Il comprend un effet non récurrent de 25 M€ lié au produit de la vente des locaux du siège social situé Tour Montparnasse. Le déménagement dans de nouveaux locaux à Paris est prévu en juin 2018.

Le ratio dette nette sur capitaux propres s'établit à 19 % à fin 2017.

Situation financière

La maturité moyenne de la dette, dont 81% est à taux fixe (hors RCF), a été allongée au moyen de plusieurs opérations. ERAMET a ainsi clôturé avec succès en septembre une émission obligataire de 500 M€ à échéance février 2024. Cette souche obligataire a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs institutionnels, essentiellement à l'international.

TiZir, détenue à 50 % par ERAMET, a émis en juillet 2017 une nouvelle obligation de 300 MUSD, partiellement amortissable, à échéance finale juillet 2022. Pour l'essentiel, cette obligation a été affectée au refinancement de la précédente qui arrivait à échéance en septembre 2017.

Le groupe ERAMET a remboursé la totalité du tirage du crédit syndiqué («RCF») effectué début 2016, dont 730 M€ en 2017 et 250 M€ en janvier 2018. Par ailleurs, en février 2018, ce RCF a été étendu pour un montant de 981 M€ et une maturité de cinq ans, soit une nouvelle échéance à 2023. La liquidité financière du groupe ERAMET progresse ainsi significativement à 2,8 Md€.

Compte tenu de l'évolution de la capitalisation boursière et du flottant du Groupe, le titre ERAMET a été réintégré dans l'indice boursier SBF 120 en fin d'année.

Dividendes

Le Conseil d'administration proposera au vote de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 24 mai 2018 le versement d'un dividende de 30 % du RNPG, soit 2,3 € par action au titre de l'exercice 2017.

RSE et Sécurité

Avec des ambitions toujours plus fortes, ERAMET a défini des priorités RSE 2018-2020 qui s'inscrivent dans la démarche de profonde transformation du Groupe et s'appuient sur quatre piliers, au service de la performance : les Collaborateurs, l'Environnement et l'Energie, les Produits, l'Ethique et la Gouvernance.

En particulier, la sécurité reste une priorité opérationnelle d'ERAMET. Le taux de fréquence des accidents du travail (TF2) est en diminution de 22 % sur 2017.

Chiffres clés par activité

(M€)* 2017 2016 Variation Branche Manganèse Chiffre d'affaires 1 919 1 439 +33 % ROC 738 219 +237 % Branche Nickel Chiffre d'affaires 644 595 +8 % ROC (125) (119) +5 % Branche Alliages Chiffre d'affaires 1 087 949 +15 % ROC 32 27 +19 %

* Données issues du Reporting du Groupe dans lequel les co-entreprises sont comptabilisées selon l'intégration proportionnelle. La réconciliation avec les comptes publiés est présentée en annexe.

Branche Manganèse (dont TiZir) : une année record tirée par une forte production d'acier au carbone, notamment en Chine, et un niveau de production historique de COMILOG

Le chiffre d'affaires de la branche Manganèse, qui représente 53 % du chiffre d'affaires consolidé, a fortement progressé (+33 %) sur l'année 2017 à 1 919 M€. Le résultat opérationnel courant s'élève à 738 M€ (et a plus que triplé par rapport à 2016) dans un environnement de marché particulièrement favorable.

Activité Manganèse

La production mondiale brute d'acier au carbone, principal débouché du manganèse, est en hausse de 5,3 % par rapport à 2016 et s'établit à 1 691 Mt, un record historique. La Chine continue de représenter environ 49 % de la production mondiale.

Après les fluctuations du premier trimestre, les prix du minerai de manganèse sont restés à un niveau historiquement élevé au cours de l'année 2017. La moyenne des prix du minerai 44 % CIF Chine (source CRU) s'établit à 5,97 USD/dmtu sur 2017 (5,69 USD/dmtu au premier semestre et 6,25 USD/dmtu au second semestre) par rapport à 4,30 USD/dmtu sur 2016. Cette forte progression (+39 %) résulte d'une forte demande chinoise dans un contexte de stocks de minerai restés bas dans les ports chinois.

Malgré une baisse en fin d'année, les prix des alliages de manganèse s'établissent à des niveaux élevés sur l'exercice 2017, et ce après une forte croissance observée fin 2016.

Les efforts de fiabilisation de la ligne de chemin de fer au Gabon (SETRAG, filiale à 100 % de COMILOG), combinés à l'amélioration des performances sur la mine, ont permis à COMILOG d'atteindre un niveau record de 4,1 Mt de minerai de manganèse produit et transporté sur l'année 2017, pour un objectif de 4,0 Mt. La société conforte sa position d'excellence sur le marché du minerai de manganèse à haute teneur dans le monde.

Activité sables minéralisés

En 2017, TiZir (à 100%) affiche un chiffre d'affaires de 199 M€ (225 MUSD) et un résultat opérationnel courant de 27 M€ (30 MUSD), en progression de 40 M€ par rapport à 2016. Ces résultats soulignent la bonne performance de TiZir dans un environnement favorable.

L'année 2017 a été marquée par une évolution favorable de la demande à la fois des pigments (principal débouché du marché du dioxyde de titane) et des carreaux de céramiques (principal débouché du zircon). Au niveau mondial, les niveaux de stocks de pigments et de sables minéralisés, notamment de zircon, sont à des niveaux bas.

Au Sénégal, TiZir a poursuivi l'optimisation de ses performances opérationnelles avec une production de près de 725 kt de concentrés de sables minéralisés produits en 2017, en augmentation de 18 % par rapport à la production 2016. En 2018, le cadencement des exportations d'ilménite pourrait être impacté en raison de travaux de reconstruction de la voie de chemin de fer prévus aux abords de Dakar qui perturberont la circulation des trains et l'acheminement des produits au port. TiZir travaille actuellement avec les parties prenantes concernées ainsi que sur l'optimisation de la logistique afin d'en minimiser l'impact au cours de la période de construction.

En Norvège, la production de laitier de titane a été de 181 kt en 2017 en hausse de 73% par rapport à 2016, qui avait été impactée par un arrêt du four.

Branche Nickel : progression du chiffre d'affaires dans un contexte de prix du nickel restés bas au cours de l'année 2017 ; atteinte des objectifs de cash-cost de la SLN à 4,5 USD/lb en fin d'année.

Le chiffre d'affaires de la branche Nickel s'élève à 644 M€ sur l'année, en hausse de 8 % par rapport à 2016. Le résultat opérationnel courant est négatif à -125 M€ en 2017, pénalisé par le ramp-up de Sandouville, dont la perte s'élève à environ 40 M€ et qui efface l'amélioration de 32 M€ de la SLN sur la période.

Après une relance de la croissance observée en 2016, la production mondiale d'acier inoxydable poursuit sa progression avec une augmentation de 5,7 % en 2017 comparé à 2016.

L'offre mondiale de nickel reste également soutenue avec d'une part, la reprise des exportations et l'entrée en production de nouvelles capacités en Indonésie, et d'autre part, la poursuite des exportations de minerai depuis les Philippines.

Les stocks de métal au LME et au SHFE se maintiennent à des niveaux élevés, à 411 kt à fin 2017, en baisse néanmoins de 55 kt sur l'année.

En conséquence, les cours du nickel au LME sont restés bas en 2017 à

4,73 USD/lb en moyenne, en légère hausse cependant par rapport à 2016 (4,36 USD/lb en moyenne).

La production métallurgique de nickel de la SLN est en hausse de 2,9 % en 2017 par rapport à l'année précédente et a atteint 56,8 kt.

Dans ce contexte, la mise en oeuvre du plan de productivité de la SLN a porté ses fruits. Le cash-cost s'établit à 4,76 USD/lb5 en moyenne sur 2017, ce qui représente une baisse de 21 % par rapport à 2015. Profitant de conditions météorologiques favorables, la SLN a atteint un cash-cost de 4,44 USD/lb5 sur le deuxième semestre de 2017, totalement en ligne avec l'objectif de 4,5 USD/lb5 fixé pour le plan SLN 2018. Désormais, l'ensemble des équipes est mobilisé sur la poursuite de cette trajectoire, avec un objectif de 4,0 USD/lb5 à horizon 2020.

Depuis le mois de juin 2017, la raffinerie de nickel de Sandouville est alimentée par une nouvelle source de matte européenne dans le cadre d'un accord long-terme. Le nouveau procédé est entré en fonctionnement en cours d'année et le ramp-up de l'usine, complexe, connaît des difficultés qui continuent d'affecter le taux de marche. L'usine de Sandouville produira à terme 15 kt de nickel haute pureté destiné aux industries de pointe, en particulier pour les marchés de l'électronique et des batteries.

En Indonésie, ERAMET poursuit ses discussions avec les autorités locales pour la mise en oeuvre de l'accord de partenariat conclu avec le groupe sidérurgique Tsingshan et annoncé en juin 2017.

Branche Alliages : des résultats pénalisés par la contreperformance d'Aubert & Duval malgré la bonne amélioration de la performance d'Erasteel

Le chiffre d'affaires de la branche Alliages affiche une progression de 15 % à 1 087 M€ sur 2017. Le résultat opérationnel courant s'élève à 32 M€, en croissance de 19 % par rapport à 2016 avec une évolution très contrastée selon les activités.

En effet, Aubert & Duval, dont l'aéronautique représente plus des deux tiers du chiffre d'affaires, affiche un résultat opérationnel courant de 38 M€ en 2017 en baisse de 21 % par rapport à 2016. Ceci s'explique par des difficultés opérationnelles et par un niveau de productivité très en retrait par rapport aux objectifs d'amélioration fixés.

Aubert & Duval a annoncé un projet de réorganisation industrielle de ses aciéries, notamment de son usine de Firminy dont le pôle aciérie a été fermé sur le dernier trimestre 2017 et est en cours de transfert au sein de l'usine des Ancizes.

Le secteur aéronautique reste solide et devrait progressivement se stabiliser après la montée en cadence des nouveaux programmes.

Erasteel, pour sa part, affiche en 2017 un résultat opérationnel courant en progression de 15 M€ par rapport à 2016, pour atteindre -6 M€. Ceci est dû au succès du projet de réorganisation industrielle, de productivité et de redynamisation du portefeuille produit (+9 % en volume), et à l'impact favorable du prix des matières. A l'inverse, les difficultés de montée en puissance de l'activité recyclage des piles, batteries et catalyseurs ont pesé sur les résultats.

Un changement de management est en cours pour la branche Alliages et les perspectives stratégiques et opérationnelles seront revues courant 2018.

Stratégie et perspectives

La transformation stratégique d'ERAMET a été impulsée en 2017. Elle traduit la volonté de développement du Groupe au travers de trois axes:

l'amélioration pérenne de la rentabilité de nos actifs les moins performants, au travers de progrès intrinsèques importants mais également en considérant des mouvements de portefeuille si ceux-ci sont jugés pertinents,

la croissance organique et/ou externe, dans les métiers sur lesquels nous avons un réel avantage compétitif, notamment dans la production de minerai de manganèse.



Ainsi, le Groupe ambitionne de développer le gisement de Moanda au Gabon, l'une des deux mines de manganèse les plus compétitives au monde, avec des réserves de longue durée. L'objectif est d'augmenter à terme la production de COMILOG de plus de 30 %, avec une transition vers un nouveau plateau d'exploitation minière à partir de 2020. L'année 2018 sera consacrée aux études d'avant-projet détaillé. Cette croissance s'appuiera sur la rénovation de la voie de chemin de fer Transgabonais lancée par SETRAG, conjointement avec l'Etat Gabonais,



l'élargissement du portefeuille, notamment vers les métaux pour la transition énergétique, en se développant à la fois dans la production primaire et le recyclage.

Cette nouvelle impulsion stratégique ne peut réussir qu'en s'appuyant sur une profonde transformation managériale, lancée en 2017 et qui s'appuie sur trois piliers : de nouvelles façons de s'organiser, de nouveaux modes de management, et de nouvelles façons de travailler.

Dans un environnement encore très volatil, où nous restons vigilants quant à la demande de métaux, notamment en Chine, les marchés du Groupe restent globalement bien orientés début 2018.

Présentation des résultats annuels 2017

Une retransmission en direct sur Internet de la présentation des résultats annuels 2017 aura lieu le mercredi 21 février 2018 à 10h30 (heure de Paris), sur le site www.eramet.com. Les documents de présentation seront disponibles avant la présentation.

Calendrier

19.04.2018 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

24.05.2018 : Assemblée Générale des actionnaires

24.07.2018 : Publication des résultats semestriels 2018

A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),

pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage.

Le Groupe emploie environ 13 000 personnes dans vingt pays.

ANNEXES

Annexe 1 : Chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires (M€) T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017 2017 2016 Variation Branche Manganèse 507 492 502 418 1 919 1 439 +33 % Branche Nickel 189 143 156 156 644 595 +8 % Branche Alliages 282 241 284 280 1 087 949 +14 % Holding & éliminations - 1 1 - 2 1 - Groupe ERAMET 978 877 943 854 3 652 2 984 +22 % y compris co-entreprises Quote-part des co-entreprises (36) (32) (36) (20) (124) (87) +42 % Groupe ERAMET 942 845 907 834 3 528 2 897 +21 % comptes publiés IFRS1

1 Application de la norme IFRS 11 « Partenariats ».

Annexe 2 : Productions et livraisons

En tonnes T4 2017 T3 2017 T2 2017 T1 2017 2017 2016 Variation Production de nickel1 15 159 14 710 14 317 14 997 59 183 55 227 +7 % Ventes de nickel2 16 138 13 720 15 522 13 108 58 488 56 121 +4 % Production de minerai et aggloméré de manganèse 1 084 000 1 146 000 1 116 000 817 000 4 163 000 3 413 000 +22 % Production d'alliages de manganèse 177 000 177 000 183 000 179 000 716 000 702 000 +2 % Ventes d'alliages de manganèse 189 000 172 000 175 000 163 000 699 000 725 000 -4 % Production de concentrés de minéraux lourds3 185 196 204 140 725 614 +18 %

1 Ferronickel et matte jusqu'à fin 2016 et Ferronickel et nickel de haute pureté à partir de 2017

2 Produits finis

3 Au Sénégal

Annexe 3 : Indicateurs de performance

Performance opérationnelle des branches

(en millions d'euros) Manganèse Nickel Alliages Holding et Total éliminations Exercice 2017 Chiffre d'affaires 1 919 644 1 087 2 3 652 EBITDA 861 (44) 84 (30) 871 Résultat opérationnel courant 738 (125) 32 (37) 608 Investissements industriels (incorporels et corporels) 89 80 59 2 230 Flux net de trésorerie généré par l'activité 722 (69) 90 (56) 687 Exercice 2016 Chiffre d'affaires 1 439 595 949 1 2 984 EBITDA 358 (24) 74 (33) 375 Résultat opérationnel courant 219 (119) 27 (43) 84 Investissements industriels (incorporels et corporels) 104 56 55 2 217 Flux net de trésorerie généré par l'activité 243 (137) 22 (7) 121

Chiffre d'affaires et investissements par zone géographique

(en millions d'euros) France Europe Amérique Asie Océanie Afrique Amérique Total du Nord du Sud Chiffre d'affaires (destination des ventes) Exercice 2017 371 1 320 669 1 097 23 93 79 3 652 Exercice 2016 342 940 619 938 28 75 42 2 984 Investissements industriels (incorporels et corporels) Exercice 2017 87 21 5 - 52 64 1 230 Exercice 2016 74 30 9 - 42 61 1 217 Actifs non courants (hors impôts différés) 31/12/2017 692 326 12 133 565 1 027 2 2 757 31/12/2016 698 345 9 164 590 1 065 2 2 873





Indicateurs de performance consolidés - Compte de résultat

(en millions d'euros) Exercice Exercice 2017 2016 Chiffre d'affaires 3 652 2 984 EBITDA 871 375 Amortissement sur actif immobilisé (250) (268) Provisions pour risques et charges (13) (23) Résultat opérationnel courant 608 84 Dépréciations d'actifs 9 (110) Autres produits et charges opérationnels (50) (69) Résultat opérationnel 567 (95) Résultat financier (117) (79) Quote-part dans les résultats des entreprises associées (1) (2) Impôts sur les résultats (221) (61) Résultat net de la période 228 (237) - part des minoritaires 25 (58) - part du Groupe 203 (179) Résultat de base par action (en euros) 7,67 (6,79)

Indicateurs de performance consolidés - Tableau de flux de l'endettement financier net

(en millions d'euros) Exercice Exercice 2017 2016 Activités opérationnelles EBITDA 871 375 Impact trésorerie des éléments sous l'EBITDA (387) (228) Marge brute d'autofinancement 484 147 Variation de BFR 203 (26) Flux nets de trésorerie générés par l'activité (1) 687 121 Opérations d'investissement Investissements industriels (230) (217) Autres flux d'investissements 19 30 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement (2) (211) (187) Flux nets de trésorerie liés aux opérations sur fonds propres (12) 100 Incidence des variations de cours des devises (4) 8 (Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net 460 42 (Endettement financier net) d'ouverture (836) (878) (Endettement financier net) de clôture (376) (836) Free Cash Flow (1) + (2) 476 (66)





Indicateurs de performance consolidés - Bilan économique

(en millions d'euros) 31/12/2017 31/12/2016 Actif immobilisé 2 710 2 818 Stocks 887 933 Créances clients 368 333 Dettes fournisseurs (391) (390) BFR simplifié 864 876 Autres éléments de BFR (305) (156) BFR total 559 720 TOTAL 3 269 3 538 (en millions d'euros) 31/12/2017 31/12/2016 Capitaux propres - part du Groupe 1 694 1 515 Capitaux propres - minoritaires 286 261 Capitaux propres 1 980 1 776 Trésorerie et équivalents de trésorerie et actifs financiers courants (2 075) (1 698) Emprunts 2 451 2 534 Endettement financier net 376 836 Ratio endettement financier net / capitaux propres (gearing) 19% 47% Provisions et engagements liés au personnel 730 740 Impôts différés nets 173 142 Instruments financiers dérivés 10 44 TOTAL 3 269 3 538

Annexe 4 : Réconciliation reporting Groupe et comptes publiés

(en millions d'euros) Exercice Contribution Exercice Exercice Contribution Exercice 2017 co-entreprises 2017 2016 co-entreprises 2016 Publié (1) Ajusté (2) Publié (1) Ajusté (2) Chiffre d'affaires 3 528 124 3 652 2 897 87 2 984 EBITDA 845 26 871 366 9 375 Résultat opérationnel courant 598 10 608 91 (7) 84 Résultat opérationnel 513 54 567 (47) (48) (95) Résultat net - part du Groupe 203 - 203 (179) - (179) Flux net de trésorerie généré par l'activité 687 - 687 98 23 121 Investissements industriels 224 6 230 206 11 217 (Endettement financier net) (237) (139) (376) (675) (161) (836) Capitaux propres 1 989 (9) 1 980 1 791 (15) 1 776 Capitaux propres - part du Groupe 1 694 - 1 694 1 515 - 1 515

(1) Données publiées avec les co-entreprises consolidées selon la méthode de mise en équivalence, conformément aux normes en vigueur. Voir comptes consolidés 2017 disponibles sur le site internet du groupe ERAMET (www.eramet.com).

(2) Reporting du Groupe, avec les co-entreprises comptabilisées selon l'intégration proportionnelle.

Annexe 5 : Agrégats financiers consolidés TiZir (à 100%)

(en millions d'euros - à 100%) Exercice Exercice 2017 2016 Chiffres d'affaires 199 145 EBITDA 55 16 ROC 27 (13) Endettement net (462) (495)

(en millions de dollars US - à 100%) Exercice Exercice 2017 2016 Chiffres d'affaires 225 161 EBITDA 62 18 ROC 30 (14) Endettement net (554) (522)

Note : agrégats financiers consolidés TiZir retraités aux normes et principes comptables du groupe ERAMET



Chiffres à conditions économiques constantes (début 2016) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 2017 sont terminées et le rapport de certification est en cours d'émission TF2 = nombre d'accidents avec et sans arrêt pour 1 million d'heures travaillées Joint-venture détenue à 50/50 par le Groupe ERAMET et Mineral Deposits Ltd. Chiffres à conditions économiques constantes (début 2016) Activité intégrée début 2017 au sein du site de Commentry





