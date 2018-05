Paris, le 14 mai 2018, 8h00

Groupe ERAMET : Ouverture de l'offre publique d'achat sur les actions de la société Mineral Deposits Limited

Suite au communiqué en date du 27 avril 2018, ERAMET annonce ce jour que son offre publique d'achat en vue d'acquérir la totalité des actions émises par la société Mineral Deposits Limited (MDL) et dont elle n'est pas déjà titulaire pour un prix de 1,46 dollar australien par action (Offre) est désormais ouverte et peut être acceptée par les actionnaires de MDL.

Les termes et conditions de l'Offre sont présentés dans la Déclaration de l'Initiateur (Bidder's Statement) qui est envoyée ce jour aux actionnaires de MDL et disponible en anglais sur le site internet d'ERAMET à l'adresse www.eramet.com/en.

A PROPOS D'ERAMET

ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de :

manganèse et nickel, utilisés pour améliorer les propriétés des aciers, de sables minéralisés (dioxyde de titane et zircon),

pièces et demi-produits en alliages et aciers spéciaux à hautes performances utilisés par des industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et les outillages.

ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction du lithium et le recyclage.

Le Groupe emploie environ 12 600 personnes dans environ vingt pays. ERAMET est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris.

CONSEIL FINANCIER D'ERAMET CONTACT PRESSE Australie



Macquarie Capital



Campbell Johnson



+612 8232 9224







CONTACT INVESTISSEURS



France



Equipe Relations Investisseurs ERAMET :



Tel : +33 1 45 38 38 12



Mobile : +33 6 08 91 34 24



Australie



Domestique



Jim Kelly



+61 412 549 083



jim@domestiqueconsulting.com.au



France



Image7



Marie Artzner Lauranne Guirlinger



+33 6 75 74 31 73 +33 6 48 26 21 73



martzner@image7.fr lguirlinger@image7.fr









