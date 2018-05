Une demi-douzaine de candidats au moins pour du solaire italien-sources

MILAN/LONDRES, 4 mai (Reuters) - Le producteur d'énergie solaire Sonnedix et un consortium emmené par le fonds d'infrastructures F2i figurent parmi six candidats au moins qui ont soumis une proposition indicative pour l'un des paquets d'actifs solaires les plus importants d'Italie, ont déclaré vendredi des sources proches du dossier.

La vente aux enchères de Rete Rinnovabile (RTR), structure qui gère 134 centrales en Italie, pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros, ont ajouté les sources.

Le fonds de capital investissement Terra Firma, appui financier de RTR depuis 2011, compte procéder à une pré-sélection des candidats à la mi-mai et procère aux enchères cet été, ont encore dit les sources.

Un consortium regroupant Enel et F2i a soumis une proposition non contraignante pour un portefeuille de 334 mégawatts et face à lui se trouvent les énergéticiens ERG et A2A.

A2A fait pour l'instant cavalier seul mais il pourrait s'allier à un autre candidat pour faire une offre plus intéressante, ont poursuivi les sources.

Masdar Clean Tech Fund, un fonds d'Abu Dhabi, s'est allié à la société d'investissement italienne Tages et les deux ont soumis une offre non contraignante.

Terra Firma, Enel, F2i, ERG, A2A se sont abstenu de tout commentaire. Masdar n'était pas disponible dans l'immédiat.

Parmi les candidats internationaux figurent aussi le fonds d'investissement canadien AIMco et Sonnedix, un producteur d'énergie solaire qui a 170 centrales dans neuf pays, dont l'Italie et le Japon. Ces deux candidats n'étaient pas disponibles dans l'immédiat. (Stephen Jewkes et Pamela Barbaglia Wilfrid Exbrayat pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv A2A 1.36% 1.6755 7.20% ENEL 1.24% 5.386 3.70%