ERICSSON : s'envole, les résultats offrent de bonnes surprises

Ericsson flambe de 16,77% à 64,82 couronnes suédoises ayant pour une fois présenté des comptes moins dégradés que prévu grâce aux progrès enregistrés dans sa restructuration. Au premier trimestre, l'équipementier télécoms a essuyé une perte nette de 0,7 milliards de couronnes suédoises contre une perte de 10 milliards (963 millions d’euros) un an plus tôt. Sa marge brute, corrigé des éléments exceptionnels - une mesure clé de la rentabilité - est ressortie à 35,9% contre 18,7% un an plus tôt et un consensus de 32,1%.Ericsson a aussi dévoilé une perte opérationnelle de 0,3 milliard de couronnes suédoises, à comparer avec un consensus Reuters de -2,4 milliards et une perte de 11,3 milliards de couronnes suédoises au premier trimestre 2017.Corrigé des éléments exceptionnels, le résultat opérationnel est ressorti à 900 millions de couronnes.Après avoir réduit ses effectifs de plus de 3 000 personnes ce trimestre, portant le nombre de postes supprimés à 18 000, Ericsson a réduit ses coûts de 8,5 milliards. Le groupe cible au moins 10 milliards d'économies en rythme annuel d'ici mi-2018.Les ventes ont pour leur part reculé de 9% à 43,4 milliards, globalement en ligne avec les attentes. A taux de change constants, le repli s'est limité à 2%.S'exprimant sur ses perspectives, l'équipementier télécoms a confirmé anticiper un marché de la partie radio des systèmes de télécommunication mobile (RAN), son cœur d'activité, en repli de 2% en 2018.