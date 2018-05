Ericsson : un projet de Machine Learning pour Softbank

16/05/2018 | 12:10

Le groupe japonais de technologies et de télécommunication SoftBank a déployé une méthode de conception de réseau créée par Ericsson, basée sur l'intelligence artificielle et le Machine Learning, a annoncé mercredi la compagnie suédoise.



L'approche créée par Ericsson 'apporte des avantages importants, par exemple un délai d'exécution plus court et une expérience utilisateur améliorée'.





