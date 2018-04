ERICSSON : Credit Suisse revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a confirmé son opinion Sous-performance et relevé son objectif de cours de 42 à 50 couronnes suédoises sur Ericsson après l’annonce des résultats au premier trimestre. Le bureau d’études a relevé ses estimations de résultat opérationnel de 24% et 15% pour 2019 et 2020 afin de prendre en compte une marge brute plus élevée. Il explique que 50% de l’amélioration de 550 points de base de la marge brute provient de la baisse des coûts, 30%-35% par le plus grand pourcentage dans les ventes de nouvelles stations de base et 15%/20% par une combinaison d’autres facteurs.L'analyste se demande si une grande partie des réductions de coûts n'a pas déjà bénéficié à la marge brute, ce qui implique un rythme d'amélioration plus faible de cette marge au-delà de 2018.Le broker juge cependant ambitieux les objectifs 2020 de la société.