ESI Group : baisse de 3,8% du CA en 2017

16/03/2018 | 07:49

ESI Group affiche un chiffre d'affaires de 2017 de 135,3 millions d'euros, en recul de 3,8% en données publiées et de 2% à taux constants, l'impact négatif de change étant principalement lié à l'évolution défavorable du yen et du dollar.



'Le mix-produit évolue favorablement envers les licences qui représentent 78% du chiffre d'affaires total contre 77% lors de l'exercice précédent', précise le créateur de logiciels et services de prototypage virtuel.



ESI Group précise que son plan de transformation stratégique doit impacter le résultat opérationnel en 2017, conduisant à une estimation de l'EBIT dans une fourchette comprise entre sept et huit millions d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.