ESI Group : bénéfices en fort retrait en 2017

19/04/2018 | 09:05

Le groupe de logiciels et services de prototypage virtuel ESI Group publie au titre de 2017 un résultat net part du groupe en baisse de 68,4% à 2,4 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en retrait de 4,1 points à 6,8%.



Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 135,3 millions d'euros, en baisse de 3,8% à taux courants et de 2% à taux constants. Le mix-produit évolue favorablement avec une activité licences qui représente 78% du total contre 77% en 2016.



'L'année 2017, année de transformation, avec la poursuite d'importants investissements stratégiques et une nouvelle organisation par piliers, représente une étape nécessaire avant un retour à la croissance à partir de 2018', explique la société.



