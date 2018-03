ESI : décroche de 11%, les résultats 2017 seront inférieurs aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ESI Group chute de 11,36% à 37,85 euros après avoir averti que son résultat opérationnel (Ebit) ressortirait entre 7 et 8 millions d'euros, nettement en dessous du consensus (11 millions d'euros) et de sa performance 2017 : 15,4 millions d'euros. Le spécialiste des logiciels et services de prototypage virtuel a mis en cause les "forts investissements" réalisés dans le cadre de son plan stratégique "Objectif 2020"."La reprise de croissance des licences permet par contre d'anticiper une meilleure dynamique en 2018, soutenue par les effets des forts investissements stratégiques et des réorganisations managériales engagés sur les deux précédents exercices", a commenté Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group.Son chiffre d'affaires 2017 est ressorti à 135,3 millions d'euros, en recul de 3,8% (-2% à taux de change constants). Le mix-produit a évolué favorablement envers les licences qui représentent 78% du chiffre d'affaires total contre 77% lors de l'exercice précédent.Comme anticipé par le management d'ESI lors de la publication des revenus du troisième trimestre fin novembre, les ventes de licences ont renoué avec la croissance au quatrième trimestre : +0,6% à 49 millions d'euros. Elles ont progressé de 3,1% à taux de change constants.