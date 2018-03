ESI dévisse : le résultat opérationnel 2017 sera bien inférieur au consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Envoyée au tapis dès l’ouverture de la Bourse, l’action ESI Group chute de 10,54% à 38,20 euros après avoir averti que son résultat opérationnel (Ebit) ressortirait sous le consensus en 2017. Le spécialiste des logiciels et services de prototypage virtuel anticipe un Ebit compris 7 et 8 millions d'euros, nettement en dessous du consensus (11 millions d'euros) et de sa performance 2016 : 15,4 millions d'euros. Le groupe a mis en cause les " forts investissements " réalisés dans le cadre de son plan stratégique "Objectif 2020".LCM met également en cause un niveau de ventes de licences de logiciels insuffisants.Comme anticipé par le management d'ESI lors de la publication des revenus du troisième trimestre fin novembre, les ventes de licences ont pourtant renoué avec la croissance au quatrième trimestre : +0,6% à 49 millions d'euros. Elles ont progressé de 3,1% à taux de change constants. Cette activité très rentable a cependant enregistré un recul de 2,4% (-0,5% à taux de change à 105,7 millions d'euros sur l'ensemble de l'année.Au niveau du groupe dans sa globalité, les revenus ont reculé de 3,8% (-2% à taux de change constants) à 135,3 millions d'euros."La reprise de croissance des licences permet par contre d'anticiper une meilleure dynamique en 2018, soutenue par les effets des forts investissements stratégiques et des réorganisations managériales engagés sur les deux précédents exercices", a déclaré Alain de Rouvray, Président Directeur Général d'ESI Group en guise de perspectives." Publication médiocre, mais à laquelle nous nous attendions ", résume LCM, qui a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 40 euros. CM-CIC s'attend à ce que les premiers effets de la mise en place des investissements conséquents réalisés et à venir en 2018 soient notables à moyen terme.