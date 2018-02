ESI : et l'Université Cardenal Herrera s’associent pour faire avancer la fabrication virtuelle

La chaire créée avec CEU-UCH permet à ESI et à l'université espagnole de mener, au cours des 5 prochaines années, des recherches avancées sur le thème de la fabrication virtuelle. L'Université vise à faire progresser l'état de l'art de la modélisation des procédés de fabrication, à élargir son spectre de compétences et à consolider sa position de leader national et international dans les domaines du contrôle en temps réel et de la simulation numérique des matériaux et des procédés de fabrication. De son côté, ESI partage son expertise et sa plate-forme logicielle pour le Prototypage Virtuel intelligent, afin de développer des techniques de modélisation et des méthodologies numériques offrant la forte capacité prédictive nécessaire pour optimiser les processus industriels et leur performance dans le temps.

Antonio Falco Montesinos, Professeur de mathématiques appliquées au CEU-UCH, est nommé Président du programme et Anne Chambard, Chef de produit de la plateforme de Simulation Systèmes d'ESI Group, supervise les activités de recherche de la chaire. Au cours des 5 prochaines années, les sujets suivants seront étudiés, grâce aux compétences apportées par le CEU-UCH, ESI et leurs partenaires nationaux, européens et internationaux :

Systèmes et processus robotisés

Transport et trajectoires optimales

Formation de composites

Image, vision et incertitude

Bio-ingénierie et optimisation topologique impliquant des composites

Ce programme conjoint abordera les défis d'ingénierie récurrents dans de nombreux secteurs de l'industrie. A l'image de l'analyse des données géométriques qui sera utilisée pour obtenir un meilleur contrôle des systèmes et des processus automatisés et aussi pour réduire le temps de calcul des modèles d'équipement, tels que les robots, qui se déplacent sur des trajectoires précises. ESI et ses partenaires souhaitent réaliser des avancées dans les systèmes de robotique en construisant un mécanisme générique pour déterminer la trajectoire optimale. En ce qui concerne la fabrication additive, ou l'impression 3D, ce programme de recherche aura également pour but de comprendre la relation entre un objet physique et ses contreparties combinatoires discrètes. L'objectif principal étant de créer des algorithmes géométriques pour un meilleur contrôle des erreurs lors du processus de fabrication. Dans le domaine de la maintenance prédictive, cette nouvelle chaire étudiera l'inspection de la qualité basée sur la vision artificielle en extrayant l'information des images en temps réel. L'équipe de recherche espère développer des procédures pour calculer les paramètres matériaux et faire correspondre les données empiriques avec la simulation en temps réel. Cette avancée permettrait de développer des procédures de calcul pour la détection des dommages et des fractures en temps réel. Dans le domaine de la prise de décision basée sur l'image pour les véhicules autonomes, les recherches devraient rendre possible la découverte de modèles de reconnaissance dans des situations statiques et dynamiques.

Pour soutenir ce nouveau programme, des cycles de formation continue sur la fabrication virtuelle et la simulation numérique avancée seront organisés au sein du CEU-UCH et chez leurs partenaires industriels. Une des fonctions primordiales de la chaire est également de créer un réseau académique d'experts nationaux et internationaux pour soutenir cette initiative éducative. Ce programme conjoint financera également quatre thèses de doctorat sur les projets de recherche clé. L'ensemble de ces actions visent à remédier à la pénurie actuelle d'expertise dans ces domaines fondamentaux.

Ce nouveau projet renforce le lien entre CEU-UCH et ESI et vient également compléter la chaire mise en place avec Centrale Nantes en France, actuellement dirigée par Emmanuelle Abisset-Chavanne, Enseignante-chercheuse à Centrale de Nantes. En parrainant ces deux chaires, ESI exprime son engagement à approfondir la recherche scientifique au profit de toutes les industries.

