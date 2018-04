Esker : Trek Bicycle réduit ses délais de paiement au niveau mondial grâce au CRM de recouvrement Esker

Trek Bicycle réduit ses délais de paiement au niveau mondial grâce au CRM de recouvrement Esker

Lyon, le 9 avril - Esker, un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents, annonce que Trek Bicycles, leader aux Etats-Unis dans la conception et la fabrication de vélos et d'accessoires, a choisi sa solution basée sur la technologie TermSync pour automatiser l'ensemble de son processus de recouvrement au niveau mondial. Déployée depuis mars 2017, la solution vient également d'être mise en place en Europe et en Angleterre.

Avec 5 000 revendeurs indépendants à travers le monde, Trek réalise 60% de son chiffre d'affaires à l'international.

En déployant la solution Esker, Trek s'est doté d'une solution globale de gestion du recouvrement qui permet à ses 32 chargés de recouvrement répartis dans 18 bureaux à travers le monde d'optimiser les tâches critiques du recouvrement clients, et de bénéficier d'une approche collaborative essentielle à son organisation décentralisée : envoi des relances, vision d'ensemble de chaque compte client, journaux d'appels, mise à disposition d'un portail clients avec paiement en ligne, gestion des tâches, prévisions d'encaissement ou encore analyse des raisons de retard.

"Nous n'avions pas d'outil de gestion du recouvrement avant Esker. Toutes les tâches quotidiennes comme l'envoi de courriers de relance étaient réalisées manuellement. Cette organisation fonctionnait mais nos processus de gestion manquaient de cohérence. Il devenait urgent de mettre en place une solution globale pour toutes nos entités et les autres fournisseurs de solutions de recouvrement n'avaient pas l'expertise internationale d'Esker." Andrew St Clair, Directeur Financier Monde de Trek Bicycle

Dans une volonté permanente de répondre au mieux aux besoins des clients, Esker, en étroite collaboration avec Trek, a traduit l'outil en 14 langues et a contribué à améliorer la mise en forme des documents envoyés aux clients.

"Le déploiement de la solution a été un projet de taille et Esker nous a accompagnés à chacune des étapes. Une vraie relation de partenariat." Andrew St Clair

Les bénéfices de l'automatisation de la gestion du recouvrement

Depuis le déploiement de la solution, Trek observe de nombreux bénéfices :

Une réduction du taux d'échu de 4% ,

, Une diminution du délai moyen de paiement de ses clients (DSO) ,

, Une meilleure collaboration interne : les utilisateurs peuvent, par exemple, choisir une facture dans la solution Esker et attribuer une tâche à un autre département,

: les utilisateurs peuvent, par exemple, choisir une facture dans la solution Esker et attribuer une tâche à un autre département, Une visibilité optimale grâce à des rapports mensuels personnalisables et directement accessibles via les tableaux de bord,

grâce à des rapports mensuels personnalisables et directement accessibles via les tableaux de bord, Une amélioration de la productivité : certains membres de l'équipe ont pu être affectés à des missions plus stratégiques,

: certains membres de l'équipe ont pu être affectés à des missions plus stratégiques, Une meilleure satisfaction clients grâce à l'accès au portail client qui leur permet de payer leurs factures, de gérer leurs préférences, etc.

"La discipline qu'Esker apporte pour structurer le processus de recouvrement des créances est incroyable. En plus de 20 ans d'expérience, c'est la meilleure solution que je n'ai jamais utilisée du fait de sa simplicité et de sa facilité de navigation. La solution a été très bien reçue en interne comme par les clients. Tout ce que nous pensions bien faire auparavant, Esker l'a simplement amélioré." conclut Andrew St Clair.

À propos de Trek

Trek Bicycle est un des leaders de la conception et la fabrication de vélos et accessoires spécialisés pour vélos. Des vainqueurs du Tour de France aux tricycles, Trek conçoit des vélos pour tous les passionnés.





Trek est convaincu que le vélo est une solution à de nombreux problèmes mondiaux, tels que l'obésité, les embouteillages ou encore le réchauffement climatique, et agit pour encourager les personnes à utiliser le vélo comme un moyen de transport quotidien, amusant et inspirant.

À propos d'Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

