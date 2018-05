Esker : intègre le label 'Tech 40'

17/05/2018 | 13:29

Esker annonce intégrer la liste des sociétés cotées innovantes composant le nouveau label 'Tech 40' lancé en avril 2015 à l'initiative d'EnterNext, valorisant ainsi le positionnement technologique d'Esker parmi les acteurs Tech de référence cotés sur Euronext.



Ce label regroupe des PME-ETI emblématiques du secteur technologique cotées sur les marchés d'Euronext à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne et opérant dans l'un des domaines d'activité sciences de la vie, éco-industrie et TMT.



'Nous nous félicitons d'intégrer l'indice 'Tech 40' (qui) contribuera à accroître notre visibilité sur les principales places boursières européennes et auprès des investisseurs internationaux', commente le directeur général Emmanuel Olivier.



