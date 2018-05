Esker labellisée "Happy At Work 2018"



Lyon, le 2 mai - Déjà lauréate du label Happy At Work for Starters en 2016, Esker vient d'obtenir le label « Happy Index At Work 2018 » suite à l'enquête réalisée par ChooseMyCompany.com en partenariat avec Les Echos dont le classement paraîtra le 21 juin prochain. Ce résultat récompense la politique RH d'Esker favorisant le bien-être au travail et viendra renforcer une campagne de recrutement dynamique.



L'enquête de satisfaction menée au mois de mars auprès des 300 collaborateurs lyonnais de l'éditeur de logiciel a permis d'évaluer le ressenti des participants sur 6 thèmes : Développement professionnel, Environnement stimulant, Management & Motivation, Salaire & Reconnaissance, Fierté, Plaisir.



Avec un taux de participation de 73,1%, Esker obtient la note globale de 4,45 / 5 et un taux de recommandation de 91,2%. Les Eskeriens sont fiers (89,1%) de participer à la réussite de leur entreprise et estiment qu'Esker leur offre un environnement de travail stimulant (85,1%) où on leur fait confiance (88,8%). 86,1% d'entre eux éprouvent du plaisir et trouvent du sens dans leur travail. La qualité des relations humaines (88,4%) ainsi que les avantages offerts par la société (91,2%) sont autant d'atouts qui font d'Esker une entreprise où il fait bon travailler.



L'ambiance de travail, le style de management ainsi que la diversité des projets sur lesquels ils travaillent comptent également parmi les points positifs mis en avant par les participants. Nous sommes convaincus que le bien-être de nos salariés est la clé de la pérennité de notre entreprise et le moteur de sa croissance. Nous veillons à être à l'écoute de leurs besoins afin de leur offrir un environnement des plus agréables et productifs. Nos collaborateurs donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes et leur fournir un environnement permettant leur épanouissement nous semble évident. » Jean-Michel Bérard, Président Directeur Général d'Esker. Le bien-être au travail : un levier de croissance pour Esker

Esker fait du bien-être de ses salariés une de ses priorités avec de nombreuses initiatives menées ces derniers mois, telles que : L'aménagement de nouveaux locaux répondant aux besoins de ses salariés et au développement de l'entreprise,

Une méthodologie de travail collaborative favorisant l'agilité et l'autonomie,

Une formation à la bienveillance ouverte à tous les collaborateurs, à laquelle les deux tiers d'entre eux ont participé à ce jour,

Un comité « Fun@Work » qui organise des évènements internes ludiques et divertissants permettant de mélanger les équipes pour plus de cohésion,

L'implication des salariés à des projets environnementaux ou sociétaux,

Une offre d'activités sportives, des équipements, des vestiaires et des douches à disposition, pour un meilleur équilibre personnel des salariés. Il y a un fort sentiment d'appartenance chez Esker et nos salariés se reconnaissent dans les valeurs que nous véhiculons : collaborer au niveau global, fonder nos relations sur la confiance et le respect de chacun, innover pour progresser, agir avec bienveillance et se mobiliser pour la satisfaction de tous. Promouvoir et partager des valeurs communes à tous les salariés est essentiel pour attirer de nouveaux talents. » Annick Challancin, Directrice des Ressources Humaines d'Esker Une politique de recrutement active



Avec une croissance annuelle de 15,3% en 2017, Esker continue de se développer et de recruter, notamment des développeurs, des ingénieurs support et des consultants implémentation. Depuis le mois de janvier, 30 nouveaux collaborateurs ont été recrutés et 20 nouveaux recrutements sont encore prévus en 2018.



Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.



Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).



Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.



Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1). Esker SA



