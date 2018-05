ESKER reçoit le label « Tech 40 » Lyon, le 16 mai 2018 - Esker (Euronext GrowthTM - FR0000035818), un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud, annonce intégrer la liste des sociétés cotées innovantes composant le nouveau label « Tech 40 » lancé en avril 2015 à l'initiative d'EnterNext.







Le label « Tech 40 » regroupe des PME-ETI emblématiques du secteur technologique cotées sur les marchés d'Euronext à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne et opérant dans l'un des domaines d'activité suivants : sciences de la vie, éco-industrie et TMT.



Le choix des 40 entreprises labellisées est réalisé chaque année par un comité d'experts européens indépendants sur la base de critères de performance économique, financière et boursière. Ce label valorise ainsi le positionnement technologique d'Esker parmi les acteurs Tech de référence cotés sur Euronext. Nous nous félicitons d'intégrer l'indice « Tech 40 » qui regroupe des sociétés de référence et à fort potentiel dans le secteur des technologies. Il contribuera à accroître notre visibilité sur les principales places boursières européennes et auprès des investisseurs internationaux. »



À propos d'Esker



Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.



Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).



Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.



