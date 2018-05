Esker : rend mobile le traitement des commandes clients grâce à son application Anywhere(TM)

Esker rend mobile le traitement des commandes clients grâce à son application Esker Anywhere(TM)

Lyon, le 15 mai - Esker annonce le lancement d'une nouvelle fonctionnalité de traitement des commandes clients pour son application mobile Esker Anywhere. Disponible sous Apple® et Android(TM), Esker Anywhere offre un moyen aux équipes commerciales sur le terrain pour passer directement des commandes pour le compte de leurs clients. Egalement destinée aux clients, cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement adaptée au secteur de l'industrie médicale et d'une manière générale à toutes les entreprises qui gèrent des stocks localisés chez leurs clients.

Initialement créée pour optimiser le cycle Purchase-to-Pay, Esker Anywhere intègre désormais le traitement des commandes clients. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs en situation de mobilité de sélectionner des produits directement depuis un catalogue, ou de scanner un code barre avec leur téléphone afin de renseigner automatiquement le produit et le numéro de lot sur le formulaire de commande ; avec à la clef des gains de temps et une meilleure précision des commandes. Scanner plusieurs fois le même code barre augmente la quantité de produits à commander. Lorsque la commande est complète, cette dernière remonte directement sur la plateforme Esker on Demand pour suivre le traitement habituel. L'application est capable de traiter différents types de commandes tels que le réapprovisionnement, les commandes d'échantillons et les commandes standards.

Les équipes commerciales bénéficient également d'une meilleure visibilité sur la totalité du processus de commande grâce à un tableau de bord indiquant le nombre de commandes en attente et leur statut.

"Nous avons identifié ce besoin dans le secteur de l'industrie médicale et avons travaillé avec un de nos grands clients pour résoudre les problèmes de réapprovisionnement de stock en consignation dans les établissements de santé. Les commandes de produits médicaux tels que les implants sont très critiques et nécessitent un approvisionnement dans les meilleurs délais avec une extrême précision." Eric Bussy, Directeur Marketing et Product Management au sein d'Esker

Avec de nombreuses applications au-delà des commandes de réapprovisionnement des dispositifs médicaux, l'application Esker Anywhere permet d'accélérer et de fluidifier le traitement des commandes clients quel que soit le secteur d'activité.

Une amélioration continue du processus de traitement des commandes clients

Cette nouvelle fonctionnalité d'Esker Anywhere s'inscrit dans la stratégie d'Esker d'amélioration continue de ses solutions. Parmi les dernières fonctionnalités lancées pour optimiser le traitement des commandes clients :

L'intégration avec l'ERP Oracle E-Business Suite , permettant aux entreprises utilisatrices de passer facilement à la dématérialisation de leurs commandes clients.

, permettant aux entreprises utilisatrices de passer facilement à la dématérialisation de leurs commandes clients. L'optimisation des commandes EDI : des outils intégrés permettant de relever les challenges des commandes reçues au format EDI tels que des délais d'intégration importants, le manque de visibilité et de flexibilité menant à de nombreuses exceptions EDI.

: des outils intégrés permettant de relever les challenges des commandes reçues au format EDI tels que des délais d'intégration importants, le manque de visibilité et de flexibilité menant à de nombreuses exceptions EDI. La gestion des commandes basées sur un devis : automatisation de la récupération des données du devis et réconciliation avec la commande et ainsi éliminer le traitement manuel.

Esker constate au quotidien que les entreprises souhaitent minimiser le traitement manuel de leurs documents de gestion. Une tendance confirmée par un rapport publié récemment par Gartner : « les éditeurs ont développé des solutions qui automatisent l'intégration, l'extraction, la validation et la gestion des exceptions des documents et données tout au long de la chaîne logistique. Ces solutions permettent d'extraire les données de tout format (EDI, formulaires web, fax, e-mail et tous types de fichiers attachés) vers un autre afin d'accélérer le processus de traitement des documents et de le rendre plus précis. Ceci élimine la saisie manuelle de données d'une commande, ou de tout autre document issu d'un prestataire 3PL, d'un fournisseur de transport, etc. » *

Les solutions de traitement des commandes clients d'Esker seront présentées lors de la conférence Gartner Supply Chain Executive 2018, du 14 au 17 mai à Phoenix et lors de l'événement « Automation, Robotics and AI for O2C » du 23 au 25 mai à Amsterdam dont Esker est partenaire.

Pour voir une démonstration de la fonctionnalité de gestion des commandes clients via l'application mobile Esker Anywhere, cliquez-ici

* Gartner, Maximizing Zero-Touch Orders to Drive Efficiencies and Improved Customer Experience, 12 March 2018

À propos d'Esker

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en mode Cloud.

Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients, recouvrement).

Avec un chiffre d'affaires de 76,1 millions d'euros en 2017, dont 85% issus de ses solutions Cloud, Esker se classe au 17ème rang des éditeurs de logiciels français (Truffle 100 France 2017) et au 5ème rang des éditeurs horizontaux (Top 250 EY 2017). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61% de son chiffre d'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.

Esker est cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).

