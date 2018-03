Esker : un analyse donne ses prévisions de résultats

21/03/2018 | 17:09

Esker va présenter demain ses résultats 2017. Les analystes de Portzamparc s'attendent à un résultat opérationnel courant - ROC 2017 de 11,1 ME en hausse de +14% et un résultat net - RN 2017 de 7,6 ME, en progression de +20%.



' Nous attendons une Mop de 14,6% contre 14,8% en 2016. La baisse des ventes des licences, les recrutements et les devises devraient peser sur les comptes, toutefois, les niveaux de rentabilité restent élevés ' indique Portzamparc.



' Le management pilote la marge (recrutements) afin de maintenir une croissance organique à deux chiffres et une rentabilité autour de 14/16% '.



