Communiqué : Assemblée Générale Essilor 2018

Assemblée Générale Essilor 2018

Adoption de l'ensemble des résolutions

Versement d'un dividende de 1,53 € par action, en hausse pour la 25ème année consécutive

Charenton-le-Pont, France (le 24 avril 2018) - L'Assemblée générale ordinaire d'Essilor International s'est tenue aujourd'hui à la Maison de la Mutualité à Paris, sous la présidence d'Hubert Sagnières, Président-Directeur Général du groupe Essilor.

Les actionnaires d'Essilor ont approuvé l'ensemble des 15 résolutions à caractère ordinaire proposées.

Un dividende de 1,53 € par action, en hausse pour la 25e année consécutive, a été approuvé par les actionnaires. Date de détachement : 26 avril. Date de mise en paiement : 30 avril.



Le renouvellement des mandats de Mme Louise Fréchette, de Mme Jeanette Wong, de M. Antoine Bernard de Saint-Affrique, de M. Bernard Hours, de M. Marc Onetto et de M. Olivier Pécoux a été approuvé.

En outre, Mme Wong a été nommée administratrice du conseil d'administration d'EssilorLuxottica, à compter de la date du rapprochement entre Essilor et Luxottica.

A propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000 collaborateurs.

Le groupe dispose de 34 usines, de 481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com.

L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.

CONTACTS

Relations Investisseurs

Véronique Gillet - Sébastien Leroy

Ariel Bauer - Alex Kleban

Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16 Communication Corporate

Laura Viscovich







Tél. : +33 (0)1 49 77 45 02 Relations Presse

Maïlis Thiercelin







Tél. : +33 (0)1 49 77 45 02

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Essilor International via Globenewswire