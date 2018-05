Essilor International : Journée de santé visuelle pour 400 Migrants à Ivry s/Seine

Communiqué de Presse

Paris, le 22 Mai 2018

Journée de santé visuelle pour 400 personnes du Centre d'Hébergement d'Urgence pourles Migrants à Ivry s/Seine

Le fonds de dotation Vision for Life d'Essilorsoutient Emmaus Solidarité en organisant, le 26 mai, une journée de santé visuelle pour les résidents du Centred'hébergement d'urgence pourlesMigrants d'Ivry S/Seine.

Lors de cet événement, qui mobilisera plusieurs ophtalmologistes sélectionnés par Vision for Life ainsi que plus de 100 bénévoles Essilor, Emmaus Solidarité et SamuSocial permettront à plus de 400 résidents du centre, adultes et enfants, de bénéficierd'une journée de santévisuelle complète.

Vision for Life Essilor installera sur le site tous les équipements nécessaires pour que chaque personne puisse bénéficier des prestations nécessaires:

- Examen de vue par un ophtalmologiste

- Choix de lunettes correctrices pour toutes les personnes identifiées avec un problème de vue. Les lunettes leur seront remises immédiatement sur place pour les prescriptions simples et sous quelques jours pour les prescriptions plus complexes.

- Une paire de lunettes de soleil sera également remise à tous les résidents, afinqu'ils puissent protéger leurs yeux desUV.

Cette journée sera ponctuée de moments conviviaux portés par les bénévoles Essilor, avec séance de manucure et maquillage pour les femmes et distribution de livres et jouets pour les enfants.

Une première journée de santé visuelle, en Juillet 2017 avait permis à près de 300personnes de bénéficier d'examens visuels avec des ophtalmologistes et 150 d'entreelles avaient été équipées de lunettes à leur vue. Le succès rencontré par ce premier événement a décidé Vision for Life à poursuivre son soutien en organisant au moins une journée de santé visuelle chaque année.

Le mal voir reste le 1er handicap mondial. En France, 6 personnes sur 10 ont besoind'une correction visuelle. Selon la DREES, 5 millions de personnes, dont 1 milliond'enfants,reportent leurs démarches en matière de soins optiques, notamment parpeur de la complexité des démarches ou des délais d'attente, même si des dispositifs destinés spécifiquement aux populations aux revenus modestes existent* (Rapport de la DREES).

Pour les résidents de ce centred'hébergement d'urgencepour migrants, ce programme apporte une véritable solution qui leur permetd'avoir une bonne vision etainsi de mieux gérer leur quotidien et leur intégration. Pour les enfants en particulier, bénéficier de lunettes adaptées à leurs besoins contribue à mettre toutes les chances de leur côté pourréussir l'apprentissage du français et leur scolarité au sein de l'école du CHUM.

Les conséquences socio-économiques du mal voir sont importantes : une mauvaisevision impacte la vie quotidienne à l'école, au travail,lors des déplacements …Sachant que80 % de l'apprentissage d'unenfant passe par la vue, il est essentielque sa vue soit vérifiée régulièrement dès les premières années et qu'il puissebénéficier de la correction visuelle dont il a besoin.

Cet événement avec Emmaus Solidarité et le SamuSocials'inscrit dans le cadre desinitiatives que le Groupe Essilor mène pour rendre la santé visuelle accessible aux populations plus précaires.

En ligne avec sa missiond'améliorer la vision pour améliorer la vie, Essilor agit ainsidans plus de 40 paysavec pour ambition d'apporter des solutions visuelles au plus grand nombre de personnes. Essilor est partenaire de nombreuses organisations,comme Emmaus, le Secours Populaire Français, APHP, la Fondation Rothschild…pour organiser des actions à destinations des personnes accompagnées par ces associations et organismes

Centre d'Hébergement d'Urgencepour les Migrants : 33 avenue Jean Jaurès-94 200 Ivry-sur-Seine

Contact presse Emmaus Solidarité Contact presse Vision for Life™: Mathilde ARMIEN Mailis THIERCELIN Tel : 01 01.77.37.76.67 Tel : 01.49.77.45. 02 marmien@emmaus.asso.fr mailis.thiercelin@essilor.com A propos de Emmaus Solidarité :

Crée en 1954 la mission de EmmausSolidarité se concentre autour de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement social des personnes sans abri ou en situation degrande précarité. Plus de 4000 personnes par jour sont accompagnés dans ces dispositifs.C'est aussi dans sa mission queEmmaus Solidarité à accepté de coordonner la gestion dedifférents centres d'hébergements d'urgence pour migrants, à l'image du CHUM de ivry surSeine.

A propos de Vision for Life™:

Crée en janvier 2015 par Essilor, Vision for Life (Essilor Social Impact) est un fonds de dotation dont la mission est de contribuer à la lutte contre les problèmes de vision dans lemonde. Il vise à stimuler les actions de sensibilisation et la création d'infrastructure de santévisuelle de première nécessité et à favoriser l'accès des personnes au diagnostic, à lacorrection visuelle et à la protection de la vue

Pour plus d'information:www.essilorseechange.com