Essilor International : Une innovation photochromique révolutionnaire permettra aux porteurs de lentilles de contact de bénéficier de la Transitions® Light Intelligent Technology™

(Charenton-le-Pont, France, 11 avril 2018) - Un partenariat entre Transitions Optical et Johnson & Johnson Vision va permettre, pour la première fois, de déployer la technologie photochromique d'adaptation à la lumière sur des lentilles de contact. Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology™* étend la catégorie photochromique au-delà des verres correcteurs, rendant plus largement accessible la maîtrise de l'intensité de la lumière.

Dans un certain nombre de situations quotidiennes, la lumière, naturelle ou artificielle, et les rayons UV, peuvent porter atteinte au confort de vision et à la santé visuelle. Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology™ offre, pour la première fois, une lentille de contact qui combine la correction visuelle avec un filtre photochromique dynamique et régule en permanence la quantité de lumière qui atteint l'œil. Selon les variations de lumière, cette lentille de contact passe rapidement de l'état clair à l'état foncé, réduisant ainsi l'exposition de l'œil aux fortes luminosités, à l'intérieur comme à l'extérieur, tout en filtrant la lumière bleue nocive et en bloquant les rayons UV.

'Depuis vingt-huit ans,Transitions Opticalinnove pour offrir à tous les porteurs de lunettes des verres qui s'adaptent à toutes les conditions de lumière, développant activement la catégorie photochromique. Nous sommes fiers aujourd'hui d'annoncer une solution révolutionnaire qui répondra aux besoins non satisfaits des porteurs de lentilles de contact,' a déclaré Laurent Vacherot, Directeur Général Délégué d'Essilor. 'Mener avec succès notre mission d'apporter une bonne vision à chaque individu sur la planète exige des innovations majeures. L'autorisation de la FDA aux Etats-Unis est une première étape dans notre démarche visant à faire profiter de la protection et du confort de la Transitions® Light Intelligent Technology™ le plus grand nombre de personnes ayant besoin d'une correction visuelle, notamment la population croissante des myopes.'

Ce partenariat stratégique entre Transitions Optical et Johnson & Johnson Vision combine les forces de chaque entreprise : Transitions Optical est le premier fabricant de verres photochromiques dans le monde, tandis qu'Acuvue® est le leader mondial des lentilles de contact.

Acuvue Oasys® avec Transitions® Light Intelligent Technology™ a reçu l'autorisation de mise sur le marché 510(k) de la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et est recommandée pour l'atténuation d'une forte luminosité. Cette lentille de contact sphérique à remplacement bi-mensuel sera commercialisée au premier semestre 2019 par Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

