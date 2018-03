Essilor : Mise à disposition du Document de référence 2017

Mise à disposition du Document de référence 2017

Charenton-le-Pont, France (le 28 mars 2018 - 18h00) - Le Document de référence 2017 d'Essilor a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 mars 2018.

Il comprend :

a) Le rapport financier annuel, dont :

Les comptes annuels de la société Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) ;

Les comptes consolidés ;

Le rapport de gestion visé à l'article L.225-100 du Code de Commerce ;

L'attestation des personnes responsables du Document de référence ;

Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;

Les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux comptes.

b) Le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L.225-37 du Code de Commerce.

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site institutionnel d'Essilor : www.essilor.com .

Une version anglaise sera également disponible sur le site Internet au plus tard le 3 avril 2018.

A propos d'Essilor

Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.

Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une centaine de pays, dispose de 34 usines, de

481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le site www.essilor.com.

L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.

Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.

Relations Investisseurs et Communication Financière

Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16

