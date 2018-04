Essilor : croissance organique de 3,2% au 1er trimestre

27/04/2018 | 07:52

Essilor International affiche au titre du premier trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 1.825 millions d'euros, en baisse de 5,8% en données publiées, mais en croissance de 3,2% sur une base homogène et de 3,8% hors effets de change.



La progression en base homogène reflète une croissance de 2,9% de la division 'verres et matériel optique', une progression de 6,6% de la division 'sunglasses & readers' et une base de comparaison élevée pour les 'équipements' (-3,1%).



Essilor vise en 2018 une croissance du chiffre d'affaires en base homogène autour de 4% et une contribution de l'activité supérieure ou égale à 18,3% du chiffre d'affaires. Son projet de rapprochement avec Luxottica doit être finalisé dans la première partie de 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.