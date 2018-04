Essilor : engagement en santé visuelle dans le Commonwealth

17/04/2018 | 07:49

Essilor annonce une extension de ses modèles d'économie inclusifs et de ses programmes caritatifs pour répondre aux besoins de santé visuelle des 900 millions de personnes qui souffrent d'une mauvaise vision non corrigée au sein du Commonwealth.



'Cet engagement se traduira par la mise en place d'infrastructures pérennes et la fourniture de verres correcteurs gratuits à 200 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté', précise le géant du verre ophtalmique.



L'engagement d'Essilor s'inscrit dans le partenariat noué avec le Vision Catalyst Fund, un fonds d'un milliard de dollars rassemblant des acteurs des secteurs public et privé. Composé de 53 pays, le Commonwealth compte 2,4 milliards d'habitants.



