Essilor : Bryan Garnier à l'achat, croissance et Luxottica

02/03/2018 | 10:01

Bryan, Garnier & Co. est toujours d'acheter l'action Essilor International. En effet, la croissance accélère et le rapprochement avec Luxottica se précise. Les analystes confirment aussi viser 130 euros sur le titre du géant français de l'optique ophtalmique.



Après qu'Essilor a publié ses comptes annuels, une note rapporte que 'la direction a insisté sur les catalyseurs (innovation, Amérique du Nord, e-commerce, ...) qui doperont la croissance organique en 2018, après que certains d'entre eux aient déjà contribué à l'accélération constatée au 4e trimestre 2017', peut-on lire.



Autre facteur positif : l'aval sans condition donné hier également par les régulateurs de la concurrence des Etats-Unis (FTC) et d'Union européenne (la Commission) au projet de rapprochement avec le lunettier italien Luxottica, annoncé début 2017.





